325攤商快篩陰性 台南佳里第一黃昏市場「這條件」復業

台南佳里第一黃昏市場先前因有攤商確診，市府要求全面停業消毒，且於鄰近地點設立快篩站，要求攤商須取得檢驗陰性報告始得復業，325名攤商（加上民眾491人）已全面快篩完成，結果均為陰性，目前由市場處、警察局、衛生局及區公所派員於市場外設立查核點，攤商必須持3日內陰性檢驗報告才可擺攤營業。

市長黃偉哲呼籲，與公布足跡時間、日期地點重疊，且未與公布個案保持安全距離或未戴口罩，並在該地停留長15分鐘以上之高風險族群，就近至各篩檢站篩檢，近日如有至佳里第一黃昏市場採買的民眾，請落實自主健康管理14天，期間如出現不適症狀，立即撥打1922防疫專線並依指示就醫。

黃偉哲指出，佳里第一黃昏市場已完成全面清消解封復業，呼籲市民「一次買足多天需求」，並可自主採身分證尾數、時段、地點分流採買，減少不必要的移動。