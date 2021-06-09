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325攤商快篩陰性 台南佳里第一黃昏市場「這條件」復業
台南佳里第一黃昏市場先前因有攤商確診，市府要求全面停業消毒，且於鄰近地點設立快篩站，要求攤商須取得檢驗陰性報告始得復業，325名攤商（加上民眾491人）已全面快篩完成，結果均為陰性，目前由市場處、警察局、衛生局及區公所派員於市場外設立查核點，攤商必須持3日內陰性檢驗報告才可擺攤營業。
市長黃偉哲呼籲，與公布足跡時間、日期地點重疊，且未與公布個案保持安全距離或未戴口罩，並在該地停留長15分鐘以上之高風險族群，就近至各篩檢站篩檢，近日如有至佳里第一黃昏市場採買的民眾，請落實自主健康管理14天，期間如出現不適症狀，立即撥打1922防疫專線並依指示就醫。
黃偉哲指出，佳里第一黃昏市場已完成全面清消解封復業，呼籲市民「一次買足多天需求」，並可自主採身分證尾數、時段、地點分流採買，減少不必要的移動。
經發局長陳凱凌表示，三級警戒解除之前，將持續加強市場各項防疫作為，要求所有外圍攤商必須落實設置QR CODE供民眾掃描，如未落實實聯制者除可依道路交統管理處罰條例進行裁罰處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰外，亦可依傳染病防治法處新台幣3000元以上15000以下罰鍰，單一市場如被查獲3次以上違規，也不排除依行政程序法及相關法規將處以休市停業處分。
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