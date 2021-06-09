空庫清淤逾半年 白河水庫趁雨勢重新開始蓄水

近日南部地區出現豐沛降雨，台南3大水庫都有進帳，原本排空蓄水進行年度清淤工程的白河水庫也趁這波雨勢開始蓄水，至今天上午有效蓄水量約95萬立方公尺，將挹注農業用水。

農田水利署嘉南管理處白河水庫分處主任連木成今天表示，白河水庫自去年10月底結束第2期稻作灌溉後，考量進入枯水期，採排空蓄水方式進行年度清淤工程，直到台南地區從6月5日起出現明顯雨勢，白河水庫集水區累積雨量也很高，決定趁水源豐沛時開始蓄水。

連木成指出，水庫6日開始蓄水，至今天上午總水量超過400萬立方公尺，其中有效蓄水量約95萬立方公尺，若評估情況許可，計畫在21日起供應今年第2期稻作灌溉，但還要視後續降雨及水情條件而定，白河水庫2期稻作灌溉面積約2800多公頃，總用水量約需2000多萬立方公尺。

台南地區這波降雨從5日起的鋒面影響，再到昨天、今天的午後雷陣雨，各水庫集水區都降下甘霖，白河水庫開始蓄水，其他水庫水位今天也持續上升。

經濟部水利署南區水資源局今晚7時的觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量7709萬立方公尺，蓄水率15.31%，烏山頭水庫蓄水量4830萬立方公尺，蓄水率61.47%，南化水庫蓄水量4758萬立方公尺，蓄水率突破5成，回升到52.3%。