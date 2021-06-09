市場需求降又遇天災 台南近海養蚵業受創

台南市近海的養殖牡蠣因近來市場消費量降低影響收成時程，不料日前降雨海上風浪變大，蚵棚受損嚴重，台南市漁港及近海管理所指出，可嘗試向中央申請專案補助。

台南市漁港及近海管理所最近接獲蚵農反映，指近期受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施影響，這一期的養殖牡蠣收成及上市作業一直不是很順暢，價格也較往年低，因此原本往年約在5月底左右會收成完畢的蚵棚，有些到了6月初還沒有收成。

台南市漁港及近海管理所所長周瓈朝今天表示，前幾天南部地區受鋒面影響降雨，西南風也增強，導致海浪變大，留在安南區、安平區、南區淺海區的蚵棚幾乎都遭海浪毀損，初估約有3000棚，大概是總放養數的1/3。

他說，這些淺海牡蠣養殖因漁業權劃分問題，還無法納入農業天然災害救助辦法範圍，但可由漁會檢附相關資料後送到市政府，市府再設法協助向行政院農業委員會漁業署爭取專案補助。

他說，產、官、學界一直都有新式蚵棚的研發計畫，朝更環保、耐用方向發展，未來若能逐漸替代現有蚵棚，或許面對類似情況能降低一點損失，對牡蠣養殖產業會有更進一步的幫助。