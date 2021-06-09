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連日大雨沒淹 中華醫大校長感謝治水收效

中央社 / 台南9日電

台南市政府與水利署第六河川局編列預算進行三爺溪仁德段整治，在前幾天的雨勢中沒有出現水患，校址緊鄰三爺溪的中華醫事科技大學校長曾信超今天公開致謝，並期望水患不再來。

中華醫事科大位於台南市仁德區文華一街。曾信超表示，過去每逢颱風豪雨或梅雨季帶來的大雨，國道1號仁德交流道及鄰近一帶經常淹水，大多是因三爺溪氾濫溢流成災，中華醫大校地與三爺溪相鄰，每次氾濫成災時校園首當其衝。

他說，第六河川局及台南市政府攜手編列新台幣19億元預算進行的三爺溪防洪工程，目前兩岸堤岸工程已完工，加長也加高，並闢設新的防汛道路，中華醫大也提供部份校地設置9cms大型抽水站，對三爺溪一旦溢流時造成的淹水可收改善之效。

他說，台南地區5日起受鋒面影響，部分地區2、3天累積超過400毫米雨量，仁德區的雨勢也很驚人，但這次受惠於堤岸工程完工及抽水站運作，校園零淹水。

曾信超表示，為徹底解決三爺溪鄰近低窪區域的排水，台南市政府加編2億元進行區域排水工程，正加快腳步施工中，三爺溪防洪工程不僅關係到仁德交流道附近居民長期以來每遇大雨面臨淹水惡夢，全校近9000名師生也很關心，期待早日解決淹水問題。

三爺溪為二仁溪重要支流，流經永康、仁德等人口密集地區，下游段及部分排水支線因受迴水影響，且上游段幹線排水路通水斷面不足，導致地勢低窪地區每逢暴雨時期，就會因出口處的外水位暴漲而出現外水倒灌、內水無法排除，因而造成局部地區淹水情況。3期改善計畫預計在民國114年汛期前全段完成。

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