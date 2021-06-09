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挺南警！大台南警察之友會捐30萬加菜金及5000防護面罩

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市大台南警察之友會理事長林玉柱（右三）、副理事長蔡明憲（右一）、理事陳榮泰（左一）等拜會市警局，致贈30萬元加菜金，由市警局長方仰寧（右二）代表接受。記者謝進盛／攝影
台南市大台南警察之友會理事長林玉柱（右三）、副理事長蔡明憲（右一）、理事陳榮泰（左一）等拜會市警局，致贈30萬元加菜金，由市警局長方仰寧（右二）代表接受。記者謝進盛／攝影

警察節將至，台南市大台南警察之友會，今下午前往市警局致贈30萬元加菜金慰勞員警辛勞，麻豆警友辦事處主任張青鑑另加碼捐贈5000副防護面罩，市警局局長方仰寧回警察寶寶，強調疫情當下，這是對南警同仁最大的士氣鼓舞。

台南市大台南警察之友會理事長林玉柱下午3點率副理事長蔡明憲、常務理事張青鑑、陳榮泰及理事謝添寶等人拜會市警局，致贈30萬元加菜金，張青鑑另加碼捐贈5000副防護面罩，提升第一線警察同仁執勤安全，方仰寧表示，全數發將送給基層使用，以轉達警友們關懷。

林玉柱說，有感於警察平時維護社會治安已十分辛勞，近日為防堵國內疫情延燒，還要配合政府各項防疫作為，必須與民眾接觸，染疫風險也隨之提升，也因疫情關係，警察節的相關活動都停止辦理，今特別帶領警友幹部，到警察局捐贈加菜金及防護面罩，除了給警察同仁加油打氣，也希望能為人民保母提供足夠防護力。

方仰寧表示，疫情仍相當嚴峻，在執行各項防疫及治安工作時，也很重視每一位台南警察弟兄的執勤安全，對於警友們贈送加菜金及防護面罩關懷慰問，代表南警所有同仁表達最大謝意，也希望市民朋友持續給第一線防疫人員加油鼓勵。

麻豆警友辦事處主任張青鑑（右四）另加碼捐贈5000副防護面罩，提升第一線警察同仁執勤安全。記者謝進盛／攝影
麻豆警友辦事處主任張青鑑（右四）另加碼捐贈5000副防護面罩，提升第一線警察同仁執勤安全。記者謝進盛／攝影

警察 疫情 方仰寧

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