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虎尾鎮馬路合法曬花生 即起開放農民電話登記

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
虎尾鎮公所即日起開放花生農電話登記申請路權業務。本報資料照
虎尾鎮公所即日起開放花生農電話登記申請路權業務。本報資料照

雲林縣是全台花生重要產地，占全國7成產量，但每逢採收期，農民難求曬場，「搶道路曬花生」彷彿成了鄉村另類風景，殊不知這是農民最痛，因得常冒著被檢舉、吃紅單等風險行事。虎尾鎮公所率先替農民申請「路權」，本季合計申請約10公里，提供鎮內部分路段作為曝曬場，讓大家可以安心曬花生，農民只需打電話向公所農經課登記，不必再到公所一趟。

縣府農業處表示，縣內花生有二期作，一期種植面積約4600公頃，約6月採收，二期面積約1萬公頃，約11月採收，主要產區包含東勢、元長、虎尾、土庫、北港、四湖、水林等鄉鎮，年總產量計約4萬3千多公噸。

每年花生採收期，常可見馬路曬滿花生情景，不乏有用路人抱怨影響交通，少不了檢舉、取締，甚至意見相左時會產生衝突。

為減少種種問題，讓農民有合法場地務農，虎尾鎮公所去年率先依「機關團體舉辦大型活動使用道路管理要點」替農民申請使用路權，也提供交通錐、警示燈等安全設備，同時請派出所、巡守隊加強巡邏，首次推動就有上百位農民登記。

虎尾鎮花生種植面積約1200公頃，現正進入一期花生採收期，鎮長丁學忠說，本季計畫申請30多處路段，即日起開放登記作業，疫情期間，農民在花生採收期間打一通電話向公所農經課登記即可，提供姓名、電話、採收日期及種植面積等資料，便能完成手續。

丁學忠提醒，目前全國疫情三級警戒，農民「務農也要防疫」，曬花生時要全程戴口罩、保持社交距離。

農民 疫情 路權

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