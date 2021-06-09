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快篩試劑自救 蔡育輝籲政府速進口因應

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市議員蔡育輝呼籲政府速開放快篩試劑進口。圖 ／蔡育輝服務處提供
台南市議員蔡育輝呼籲政府速開放快篩試劑進口。圖 ／蔡育輝服務處提供

疫情持續，針對疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口將開放廠商進口「居家用快篩試劑」台南市議員蔡育輝說，國內試劑進口遭壟斷，價格是國外3、5倍以上，希望政府大量進口，以穩定價格分配各地銷售，減輕政府防疫篩檢的負擔。

蔡育輝指出，政府篩檢速度仍是太慢，很多鄉親願意自費購買試劑檢測，甚至願意自費注射疫苗，但根本沒地方買試劑，遑論自費疫苗毫無蹤影。國內有部分科技大廠爆發傳染，地方中小企業想透過醫療院所辦理快篩，發現試劑比外國貴許多，且根本沒地方去買。

如今疫情指揮中心鬆口開放廠商進口「居家用快篩試劑」，蔡育輝認為，等到民間業者好不容易備妥資料申請核可再進口，不知道還要等待多久，他呼籲政府乾脆大量進口，除了進口時間可以比較迅速，價格也可以比較穩定，對政府與民眾防疫都是雙贏策略。

疫情 快篩 疫苗

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