聽新聞
test
0:00 / 0:00
快篩試劑自救 蔡育輝籲政府速進口因應
疫情持續，針對疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口將開放廠商進口「居家用快篩試劑」台南市議員蔡育輝說，國內試劑進口遭壟斷，價格是國外3、5倍以上，希望政府大量進口，以穩定價格分配各地銷售，減輕政府防疫篩檢的負擔。
蔡育輝指出，政府篩檢速度仍是太慢，很多鄉親願意自費購買試劑檢測，甚至願意自費注射疫苗，但根本沒地方買試劑，遑論自費疫苗毫無蹤影。國內有部分科技大廠爆發傳染，地方中小企業想透過醫療院所辦理快篩，發現試劑比外國貴許多，且根本沒地方去買。
如今疫情指揮中心鬆口開放廠商進口「居家用快篩試劑」，蔡育輝認為，等到民間業者好不容易備妥資料申請核可再進口，不知道還要等待多久，他呼籲政府乾脆大量進口，除了進口時間可以比較迅速，價格也可以比較穩定，對政府與民眾防疫都是雙贏策略。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言