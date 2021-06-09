台南6家星級飯店因應疫情 首次聯手推外帶餐組合

疫情期間各家飯店努力開發外帶餐飲服務，台南市6家星級飯店首次一起合作，推出三菜一湯加甜點的外帶明星美食，限量50組，售價3830元，從6月10日到16日開放預購，18到22日取貨。

6家飯店分別是台南老爺行旅、台南晶英酒店、台南大員皇冠假日酒店、台糖長榮酒店、台南富信大飯店與台南遠東香格里拉飯店，共同推出「府城星級滋補美食包STAY HOME．STAY FULL」，內容包含「蒲燒鰻米糕」、「漢方養生雞煲湯」、「粵式煙燻雪花牛」、「懷舊滷豬腳」與「臘味蘿蔔糕」，外加法式經典甜點「老奶奶檸檬磅蛋糕」，

發起這項聯合銷售行動的台南老爺行旅總經理唐伯川表示，過去台南市飯店業較少有聯合銷售行為，這次在48小時內就推出，飯店業聯手展現對抗疫情的決心，防疫的用心也希望獲得消費者的支持。

這次推出的餐點都是各家飯店的明星商品，台南老爺行旅推出台式辦桌不可或缺的「蒲燒鰻米糕」，將擁有高含量維生素A、維生素E、蛋白質與胺基酸的鰻魚，與粒粒飽滿的糯米及精選配料，乾蒸再炒，香氣十足的鮮味，口感柔潤馥郁。

台南晶英酒店則與醫藥相關學校系產學合作，將漢方藥材、豬腱肉、紅棗、甘草、乾薑等食材，悉心燉煮才成就這道湯鮮料美的粵式「漢方養生雞煲湯」，肉質軟嫩的仿土雞，湯頭回甘鮮美且充滿膠質。

每位粵菜師傅的滷水都有個獨門配方，讓菜色更加鮮美，台南大員皇冠假日酒店「粵式煙燻雪花牛」，特選豐富蛋白質的上等美國去骨牛小排，以八角、香葉等香料，由甫獲得2021亞太年度十大名菜點金獎殊榮的彩豐樓主廚袁東海以獨門醬汁慢火滷製兩小時入味，再用紅糖、烏龍茶葉等配料加以煙燻，讓雪花牛穿上金黃色外衣，肉質軟嫩多汁，煙燻茶香清郁令人食指大動。

而台糖長榮酒店的「懷舊滷豬腳」，主廚精選台糖安心豚前腿豬蹄花，並以養生的紅麴粉特別作為提味，遵循古法烹調工序，費時文火細燉悶煮到肉質軟嫩、香噴Q彈，入口皆是滿滿膠原蛋白的好滋味。

台南富信大飯店於本次聯盟產品中推出其最經典明星商品「臘味蘿蔔糕」，採用大量新鮮白蘿蔔，除了大量的膳食纖維、更增加頂級香菇、金勾蝦、臘腸等高級食材，經油煎後外表香酥內部軟嫩，一次品嘗到蘿蔔鮮甜與臘味鹹香完美融合，爆香蝦米更增風味口感。

甜點則由台南遠東香格里拉飯店推出銷售排行榜第一名的「老奶奶檸檬磅蛋糕」，這款源自於南法鄉間的家常蛋糕，由主廚嚴選日本上白糖與雞蛋打發，拌入世界盃指定布爾喬亞T55麵粉，加入邦菩禮AOP發酵奶油，最後裹上西西里檸檬糖衣，增添蛋糕整體的層次口感！