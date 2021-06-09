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三級警戒！外來人口在臺居留期延30日 移民署加強宣導
為配合中央流行疫情指揮中心減少人員移動及接觸的防疫政策，移民署在疫情第三級警戒期間推動在臺居留效期即將到期的外來人口，實施自動延長30日效期之措施，可以配合政府防疫作為，暫時免出門安心在家，等到疫情趨緩後再前往服務站辦理居留證延期。
為讓更多外來人口即時接收政府防疫資訊，嘉義縣服務站與轄內外籍學生及移工人數較多的大林與民雄地區的東南亞商店合作，傳送多語版防疫文宣，請各商店張貼，讓移工或外國學生到店內採買物資時，能夠擴大推廣中央流行疫情指揮中心的防疫資訊，提醒外籍人士落實QR code實聯制、不群聚及避免因為違反防疫規定受罰。
嘉義縣服務站林炳煌主任表示，移民署對居留效期即將到期者，實施自動延長居留期間30日之措施，不限次數，實施期間至疫情警戒標準降為第二級之日起30日止。本項措施另對於原經許可延長離臺及停留效期即將到期的外來人口，也請他們暫緩到移民署服務站辦理延期停留事宜，等疫情緩解後再行補辦。
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