台南推家戶聯防獎金制挨轟 市府：幕僚已修正用字遣詞

台南市長黃偉哲日前宣布「端午守護台南行動」，其中，台灣人權促進會砲轟「家戶聯防」檢舉獎金措施，只會製造人民相互猜疑與恐懼，要求黃偉哲收回這種仿效威權黨國的作為。對此，台南市政府發言人田玲瑚表示，該措施主要是鼓勵區里間相互關懷，因使用「通報」一詞惹議，市府幕僚已修正宣傳上的用字遣詞，避免外界誤解。

台南市政府6日在防疫記者會中宣布「家戶聯防」措施，鼓勵市民勸導由北部高風險區南返者接受篩檢，經通報快篩陽性發給獎金1千元；若核酸檢測PCR陽性確診發給1萬元。

台權會認為，任何容易製造恐慌、猜疑、甚至獵巫的措施，都是不利防疫甚至是加速疫情的溫床，南市府試圖製造端午節期間移動的人民是潛在的、應該被開罰的確診者，實在是非常不利疫情的作法，呼籲黃偉哲立即收回「家戶聯防」這種仿效威權黨國作為的檢舉獎金措施。

田玲瑚表示，台南目前新冠肺炎確診案例數為36人，感染源都是與外縣市移動者接觸，例如白河傳染鏈中，1名移動者導致確診者高達8人，市府希望透過「退車票送200元」及「家戶聯防」兩大措施能大幅降低移動者，阻斷任何可能的傳染鏈。

田玲瑚說，外界對於「家戶聯防」措施的誤解，主要是因用字遣詞造成的誤會，「不是惡意通報，而是善意關懷」，主動提醒親友、 鄰居返鄉後可前往篩檢，篩檢是鼓勵性質非強迫。獎金設置的目的非「檢舉獎金」，而是給予鄰里長一些鼓勵，期許平常熱心的鄰里長在防疫期間能更加努力，守護居民的健康也守護社區。