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防疫雪中送炭助弱勢 嘉義城隍廟捐嘉縣防疫民生物資

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義城隍廟昨晚捐助總價值182萬元的大批防疫及民生物資，給嘉義縣物資銀行。圖／嘉縣府提供
嘉義城隍廟昨晚捐助總價值182萬元的大批防疫及民生物資，給嘉義縣物資銀行。圖／嘉縣府提供

疫情衝擊，許多弱勢家庭收入銳減，生計陷入困境，嘉義城隍廟昨晚捐助總價值182萬元的大批防疫及民生物資，給嘉義縣物資銀行，守護弱勢家庭，度過疫情難關考驗。

嘉義縣物資銀行101年成立，服務弱勢家庭，今年疫情嚴峻，各界捐贈趨緩，但弱勢民眾物資需求卻增加，物資銀行服務量能受波及，嘉義城隍廟及時捐贈防疫物資，包括洗手乳、酒精乾洗手等，以及民生物資泡麵、麥片、罐頭等，總捐贈物資共計價值182萬元。

縣長翁章梁頒發感謝狀給城隍廟董事長賴永川說，疫情嚴峻，各單位都投入防疫，弱勢民眾面臨疫情衝擊，影響工作收入，非常感謝城隍廟及時捐贈物資，協助弱勢民眾度過困境。

賴永川說，城隍廟做公益不分縣市，弱勢有困難，城隍廟就儘量做，讓弱勢朋友不再甘苦，祈城隍保佑，疫情早日遠離，大家都能平安過好生活。

社會局說，將持續關懷弱勢民眾需求，確保物資銀行充足服務量能，期盼各界共同守護弱勢，近期捐贈包括民意代表、基金會、企業、醫院、人民團體及個人等，截至昨天共 收到32筆，捐贈指定單位以消防局、警察局、衛生局及嘉縣物資銀行居多。

嘉義城隍廟昨晚捐助總價值182萬元的大批防疫及民生物資，給嘉義縣物資銀行，及時幫助弱勢民眾。圖／嘉縣府提供
嘉義城隍廟昨晚捐助總價值182萬元的大批防疫及民生物資，給嘉義縣物資銀行，及時幫助弱勢民眾。圖／嘉縣府提供
嘉義城隍廟昨晚捐助總價值182萬元的大批防疫及民生物資，給嘉義縣物資銀行，縣長翁章梁(右二)頒發感謝狀給城隍廟董事長賴永川(左二)。圖／嘉縣府提供
嘉義城隍廟昨晚捐助總價值182萬元的大批防疫及民生物資，給嘉義縣物資銀行，縣長翁章梁(右二)頒發感謝狀給城隍廟董事長賴永川(左二)。圖／嘉縣府提供

疫情 城隍廟 嘉義

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