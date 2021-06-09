防疫雪中送炭助弱勢 嘉義城隍廟捐嘉縣防疫民生物資

受疫情衝擊，許多弱勢家庭收入銳減，生計陷入困境，嘉義城隍廟昨晚捐助總價值182萬元的大批防疫及民生物資，給嘉義縣物資銀行，守護弱勢家庭，度過疫情難關考驗。

嘉義縣物資銀行101年成立，服務弱勢家庭，今年疫情嚴峻，各界捐贈趨緩，但弱勢民眾物資需求卻增加，物資銀行服務量能受波及，嘉義城隍廟及時捐贈防疫物資，包括洗手乳、酒精乾洗手等，以及民生物資泡麵、麥片、罐頭等，總捐贈物資共計價值182萬元。

縣長翁章梁頒發感謝狀給城隍廟董事長賴永川說，疫情嚴峻，各單位都投入防疫，弱勢民眾面臨疫情衝擊，影響工作收入，非常感謝城隍廟及時捐贈物資，協助弱勢民眾度過困境。

賴永川說，城隍廟做公益不分縣市，弱勢有困難，城隍廟就儘量做，讓弱勢朋友不再甘苦，祈城隍保佑，疫情早日遠離，大家都能平安過好生活。