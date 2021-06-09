防疫宅在家 雲嘉南分署「好時光線上市集」e指搞定3餐

新型冠狀肺炎疫情仍嚴峻，鼓勵民眾在家防疫慶端午，勞動部雲嘉南分署集結「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」多家輔導單位的特色產品，即日起推出「好時光線上市集」，不僅有線上購物平台可讓民眾宅在家防疫，還可靠e指搞定一日三餐！

因應端午節吃粽子，雲嘉南分署推薦臺南市一群農夫農業發展協會推出的「南部香粽」，社區阿嬤遵循傳統包入香菇、蝦仁、豬肉及花生等，一顆顆碩大有料，讓你重溫兒時的傳統食光；若想吃粽子又擔心熱量太高，也能選擇台南市善化區溪美社區發展協會的「高纖什穀粽」，選用什穀米取代傳統糯米等，本次共有5家輔導單位推出特色粽子讓民眾選購。只要在同一個單位消費滿1000元，將立即享200元現金折扣，買越多折扣越多，請大家把握這波優惠。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部多年來推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，輔導非營利民間團體傳承地方特色，帶動社區產業發展，同時協助失業及待業者、二度就業婦女、中高齡者、身心障礙者等弱勢族群學習技能、穩定就業。

這次受疫情影響許多實體展售活動均取消，為協助輔導單位推動地方產業，減少因疫情帶來的經濟衝擊，特別規劃線上購物市集，並搭配滿千免運、滿額贈好禮及指定商品下殺8折等好康活動，讓大家不用外出採買，也能透過這個平台看到在地團體的創新及努力，給予更多認同及支持。

此次線上市集展售產品多元豐富，包括社團法人雲林縣身心靈健康關懷協會紅藜養生產品、台南市左鎮區公舘社區萬壽菊茶、保證責任雲林縣瓊埔合作農場甘藷系列產品及有限責任臺南市第一漁權會漁業生產合作社整尾去刺虱目魚等12家單位特色商品，相關資訊請至「雲嘉南多元培力一家親」粉絲專頁查詢，若按讚分享就有機會抽中百元商品折價券，歡迎民眾支持訂購。