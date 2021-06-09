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防疫三級延長停課衝擊公車營運 嘉義公車客運減班因應

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣公車加強清潔消毒，司機開車載口罩，乘客手機掃瞄ＱＲＣＯＤＥ實聯制。圖／公車處提供
嘉義縣公車加強清潔消毒，司機開車載口罩，乘客手機掃瞄ＱＲＣＯＤＥ實聯制。圖／公車處提供

新冠肺炎疫情爆發社區感染，本土確診案例破萬，全台防疫三級再延長到28日，各級學校停課，衝擊以學生為主要客源的公營嘉義公車及民營嘉義客運，載客率遽減7成以上，營收大幅減少，縣公車處以減班、增加休假因應，公車客運防疫措施更嚴格。

嘉義縣公車處說，全台防疫三級後，總搭載人數較平常減少70%，營收減少85%，市區公車有台灣好行故宮南院線，以及高鐵嘉義站至雲林口湖（養嘉湖口線）全面停駛；另熱門的梅山-太平線，減至每日12班次（原平常日24班次、假日36班次)。

公路客運方面，高鐵嘉義站-阿里山線全面停駛，嘉義-阿里山線僅留往返4班次，另有8條公路客運最晚班次停駛，縣府交通車共4路調整發車時間避免上下班時員工群聚，每班車上下班時間調整間隔20分鐘。

「7322A」、「7322C」、「7322D」、「7329」及「7329A」車班全面停駛，避免民眾群聚及跨縣市移動增加風險；「7322」減班，僅保留去程上午7點55分、下午1點55分及返程上午11點40分、下午5點10 分等往返各2班次，服務阿里山沿線居民，停駛及減班到28日，復駛日視疫情隨時更新。

嘉義客運經營的高鐵ＢＲＴ熱門路線，因高鐵載客人數急遽下滑，載客率遽減7、8成，學生客群為主的路線減班因應。嘉義縣公車及嘉義客運都加強客車清潔消毒，司機上班開車載口罩、面罩、乘客手機掃瞄ＱＲＣＯＤＥ實聯制，司機每天近距離接觸乘客，擔心染疫，希望列為優先新冠疫苗接種對象。

嘉義縣公車加強清潔消毒，司機開車載口罩，乘客手機掃瞄ＱＲＣＯＤＥ實聯制。圖／公車處提供
嘉義縣公車加強清潔消毒，司機開車載口罩，乘客手機掃瞄ＱＲＣＯＤＥ實聯制。圖／公車處提供

嘉義 公車 高鐵

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