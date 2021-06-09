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規模大國小校長出缺沒人爭取 嘉縣要辦理第二階段遴選

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府完成110學年度國中小學第一階段校長遴選公告。圖／聯合報資料照片
嘉義縣政府完成110學年度國中小學第一階段校長遴選公告。圖／聯合報資料照片

嘉義縣政府完成110學年度國中小學第一階段校長遴選，因有8名校長退休，共完成6所國中、32所國小校長遴選作業，6所國中校長全部連任；15所國小校長遴選調動新學校，17所小學校長連任；其中學生人數規模大的指標小學：朴子市大同國小及縣治區祥和國小校長出缺，辦理第二階段遴選。

為何規模大的學校，沒有校長填志願爭取？資深教育界人士說，年改後校長教師退休潮雖緩和，但教改未停，少子化，學生難教壓力大，在大校當校長壓力大，錢領一樣多，不如在偏鄉小校，許多偏鄉小校校長不想調動。

教育處辦理第二階段校長遴選學校名單：國中：豐山實驗教育學校。國小：大同國小、祥和國小、南興國小、太和國小、光華國小、達邦國小、香林國小等7校。

第一階段遴選調動的15所小學校長名單：大同國小周濟仁校長遴選至和興國小。南興國小蔡志榮校長遴選至後塘國小。碧潭國小翁瑞隆校長遴選至龍山國小。竹園國小陳建裕校長遴選至社團國小。灣潭國小劉昭志校長遴選至六腳國小。六腳國小鄭鴻鵬校長遴選至竹園國小。

菁埔國小劉麗吟校長遴選至平林國小。平林國小胡協豐校長遴選至灣內國小。太和國小徐英傑校長遴選至雙溪國小。圓崇國小陳怡君校長遴選至灣潭國小。光華國小陳永昇校長遴選至義仁國小。

龍山國小王國原校長遴選至桃源國小。義仁國小陳信峯校長遴選至菁埔國小。香林國小黃瀅嘉校長遴選至柳林國小。豐山實驗教育學校陳玥臻校長遴選至圓崇國小。校長異動及遴選新校長8月1日生效。

校長遴選 偏鄉 填志願

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