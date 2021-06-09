停課再延長 台南市警察局推繪本有聲書伴親子共聽

疫情嚴峻，教育部宣布停課延長至7月2日，台南市警察局在臉書推出「前額葉的家」繪本有聲書，伴隨親子共讀，度過漫長暑假。

市警局說，突來的漫長暑假，讓許多家長措手不及，建議家長可以跟孩子談談心情感受，協助他們體認到為什麼不能外出的原因，小朋友乖乖待在家，也是可以幫的上忙。

面對漫長的停課居家期間，市警察局臉書推出溫馨繪本有聲書－「前額葉的家」，內容淺顯易懂，非常適合親子共讀，目前已上線，網址為https://www.facebook.com/tnpd.gov.tw/posts/4150018041772373。

市警局婦幼隊指出，根據科學研究，大腦的前額葉皮質(prefrontal cortex)負責掌管思考及情緒調節，大約要到25歲才會發育完全，因此小朋友在面對生活型態的急遽改變，適應力較不如大人，若再加上大人的打罵，前額葉會暫停運作，情緒調節不良，身體直接的反應就是大暴走，打罵式的管教容易產生惡性循環，不利兒少的身心健康。

警方也呼籲家長對於孩子的暴走行為，多一點包容，少一點打罵，畢竟小朋友的前額葉還沒發育完全，內心世界也是有很多委屈的，非常需要大人關愛與引導。若是發現有小朋友遭受暴力對待，也請快撥打報案專線110或保護專線113尋求協助，一起保護國家幼苗。