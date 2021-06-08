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鄉公所內有瀑布？嘉縣山區大豪雨 中埔竹崎多處傳淹水

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉長李碧菁在臉書貼出公所內樓梯雨瀑奇景，表示沒了旱災來了水災。圖／中埔鄉公所提供
嘉義縣中埔鄉長李碧菁在臉書貼出公所內樓梯雨瀑奇景，表示沒了旱災來了水災。圖／中埔鄉公所提供

午後對流雲系發展旺盛，嘉義縣山區雨勢來的又快又急，中埔和竹崎觀測站測得單日累積雨量分居全國一、二，豪雨也導致多處淹水，兩鄉鄉長均表示，雨勢屬於瞬間性的，未傳出太大災情，但中埔鄉長李碧菁在臉書PO出一張樓梯雨瀑照片，表示「沒了旱災，但又要擔心水災」。

中央氣象局資料顯示，嘉義縣中埔觀測站今日累積降雨量144毫米，竹崎觀測站則測得136.5毫米，分居全國前兩名，兩處下午3時至5時雨量也分別有125毫米和133.5毫米，瞬間強降雨也讓這兩處傳出不小災情。

竹崎鄉長曾亮哲表示，文峰村觀音瀑布有些許落石，第一時間聯絡村長，目前已派員清理完成，下午5點過後雨勢趨緩，目前鄉內沒有其他災情傳出。

中埔鄉此次災情主要集中隆興和中埔村，灣潭內湖公路也傳出坍方，鄉長李碧菁評估此次雨量來的又快又急，導致多處淹水，有可能是排水孔堵住，導致水流無法外洩，目前已請合作廠商緊急處理，若水淹持續不退，明天會請廠商細部處理。

另，豪雨和落雷也導致陸續有電柱燈塔被波及而無法供電，中埔鄉裕民村長翁永德及台電人員從下午開始便積極奔走，協助搶修及供電，也希望民眾可以給予鼓勵，以打氣取代指責及謾罵。

李碧菁稍早也在臉書貼出公所內樓梯瀑布的奇景，表示下午時分公所外天昏地暗，呼呼的風聲瞬間有點像颱風來了，也祈禱雨不要下得這麼急，山區路段土石鬆軟坍方機會又要增高，「沒了旱災來了水災」。

嘉義縣竹崎觀測站今天測得累積雨量136.5毫米，雨勢凶猛，溪流挾帶大量泥沙傾瀉而下。圖／曾亮哲提供
嘉義縣竹崎觀測站今天測得累積雨量136.5毫米，雨勢凶猛，溪流挾帶大量泥沙傾瀉而下。圖／曾亮哲提供
嘉義縣竹崎觀測站今天測得累積雨量136.5毫米，雨勢凶猛，溪流挾帶大量泥沙傾瀉而下。圖／曾亮哲提供
嘉義縣竹崎觀測站今天測得累積雨量136.5毫米，雨勢凶猛，溪流挾帶大量泥沙傾瀉而下。圖／曾亮哲提供

中埔 雨量 嘉義

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