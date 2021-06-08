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彰化33歲女自覺身體有異採檢 確診前到過雲林3處

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣今天無新增確診個案，累積確診16例，縣府今天公布確診者案11540（彰化縣）涉足雲林的活動史，足跡集中在西螺鎮。圖／雲林縣政府提供
雲林縣今天無新增確診個案，累積確診16例，縣府今天公布確診者案11540（彰化縣）涉足雲林的活動史，足跡集中在西螺鎮。圖／雲林縣政府提供

雲林縣今天無新增確診個案，累積確診16例。縣府今天公布確診者案11540（彰化縣）涉足雲林的活動史，足跡集中在西螺鎮，包括小吃店、住家及公司，目前掌握地點已清消完畢，縣府持續調查中，如有進一步資料將補充更新於雲林縣政府網站。

案11540為33歲女性，居住彰化縣埤頭鄉，6月2日開始出現輕微鼻塞症狀，6日因家人被匡列為接觸者，由衛生單位安排採檢，該案自覺身體有異，同日也前往醫院採檢，隔天確診，目前由彰化縣安排至檢疫所隔離治療。

縣府指出，案11540曾於5月29日下午2點到高記水餃外帶餐點，15分鐘後返回頂湳里住家，6月4日中午12點至12點10分待在位於廣福里的公司。

縣府表示，上述個案行經地點及周邊環境皆已完成清消，該案目前匡列居家隔離2人，自我健康監測5人，曾出入附近場所民眾，請進行自我健康監測，6月18日前若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請通報縣府1999專線安排就醫。

縣府表示，由於確診者足跡是透過疫情調查詢問確診者，由確診者回溯近期活動地點、停留時間等，縣府持續調查更新，詳細足跡可上雲林縣政府網站查詢。

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