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嘉義累積雨量全國前兩名 仁義潭水位大漲網友均感振奮

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
攝影師王士昇利用空拍捕捉今天仁義潭水庫水量情形。圖／王士昇提供
攝影師王士昇利用空拍捕捉今天仁義潭水庫水量情形。圖／王士昇提供

午後對流雲系旺盛，嘉義縣山區今天下午出現短暫強陣雨，中央氣象局竹崎和中埔觀測站測得單日累積降雨量分別全國一、二名，加上近日颱風和鋒面報到，也替水庫增加不少水量，攝影師王士昇空拍捕捉仁義潭水庫近日水量對比圖，高漲的水位也讓不少鄉親大感振奮。

中央氣象局今天針對嘉義縣發布大豪雨警報，指山區午後對流雲系旺盛，易有短延時強降雨，據資料顯示，今天全台累積降雨量第一、二名，分別落在竹崎鄉獨立山和中埔觀測站，分別有78和75毫米。

大雨不停歇，也為嘉義水庫帶來不少蓄水量，水利署統計截至今天下午4點，曾文水庫單日累積雨量26.6毫米，蓄水量大增498萬噸來到7077萬噸，有效容量比達13.89%。

供應嘉義縣市民生用水的蘭潭和仁義潭水庫進水量也不遑多讓，連日降雨蘭潭水庫水位來到67.33毫米、蓄水量365萬立方公尺，有效容量比達39.54%；仁義潭水庫相較雨期前6月8日的422萬立方公尺，今天蓄水量來到1133萬立方公尺，成長率高達168%。

攝影師王士昇拍下這段期間，仁義潭水庫水位的變化，兩者落差一目了然，仁義潭水庫供給嘉義市和民雄地區民生及工業用水，近日大豪雨也大幅舒緩嘉義水情，南區水利局表示，嘉義縣市近日燈號仍屬橙色、減壓供水，呼籲民眾仍須節約用水，共體時艱。

攝影師王士昇利用空拍比對6月8日和今天上午仁義潭水庫水量變化情形，據統計資料仁義潭水庫今天蓄水量1133萬立方公尺，相較6月8日成長率高達168%。圖／王士昇提供
攝影師王士昇利用空拍比對6月8日和今天上午仁義潭水庫水量變化情形，據統計資料仁義潭水庫今天蓄水量1133萬立方公尺，相較6月8日成長率高達168%。圖／王士昇提供
午後對流雲系旺盛，嘉義縣山區今天下午出現短暫強陣雨。記者莊祖銘／翻攝
午後對流雲系旺盛，嘉義縣山區今天下午出現短暫強陣雨。記者莊祖銘／翻攝
攝影師王士昇利用空拍捕捉6月8日仁義潭水庫水量情形。圖／王士昇提供
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水庫 嘉義 雨量

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