端午返鄉退票不只台中以北可領200 台南再放寬申請條件

台南市政府日前公布，台中以北地區的民眾在6月5日前將端午返鄉車票退票，就祭出200元獎勵金，作法引起熱議，今天市府再加碼放寬申請條件，適用範圍擴大到「台南市以外地區」為起點，且6月6日以後的預售票退票也可以憑證申請獎勵金，盼降低返鄉潮造成疫情擴散的可能性。

國內今天新增219例本土確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫情還未趨緩，沒有放鬆的本錢，許多人端午連假選擇退票，謝謝大家忍住想要回家的情緒，呼籲盡量避免移動。

近日雙鐵端午連假湧現退票潮，台鐵旅客退票免收手續費。南市交通局長王銘徳指出，為鼓勵旅外民眾不要返鄉，台南市政府放寬車票退票獎勵金的申請條件，只要符合6月5日前訂購台鐵、高鐵、國道客運預售票並已付款者，預售票搭乘日為6月11日至14日，以台南市以外地區為起點、以台南境內為迄點，從6月6日起進行預售票退票，並保留相關憑證，即可向台南市政府申請退票獎勵金200元。

另外，以「高鐵嘉義站」為迄點者，也可檢附個人或親友戶籍地在台南市境內的資料佐證，就能申請。民眾可到市府官網一站式整合服務平台申請、郵寄到台南市政府交通局，或是從今年8月1日起到12月31日，向南市各區公所申請。