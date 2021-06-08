台南祭出端午返鄉退票獎金 結果還有這些人沒退

為避免端午節連假返鄉人潮，造成南部疫情潰散，台南市6日推出「退票送200元、通報未篩減最高送1萬元」的措施，加上包括總統蔡英文等人都呼籲愛家人就不要返鄉，這幾天退票狀況不錯，台南市政府今天表示，昨天到今天上午，大概又退了一成，雙鐵部分在11與12日兩天仍有3400張到台南的售票，國道客則還有300多張，大家可以再加油。

市長黃偉哲今天並公布了針對端午連假，民眾如果一定要返鄉，請立刻前往四處專門設置的快篩站進行快篩，6月11日到14日包括南區松柏育樂中心、永康區衛生所、新化體育場及新營醫院都會開放給大家快篩，不僅是從北部返回者，其他如果有與確診者有相同的足跡等情況，也可以前往，但這是針對沒有症狀者，如果有症狀就要直接前往14家醫院。

交通局也表示，配合端午節有返鄉民眾，市府會在雙鐵車站及客運轉運站等地加強，同時三處轉運站也設有熱顯像儀，測量體溫，一旦有發燒就會宣導就醫。

同時市府之前提出的退票獎勵，市府今天也表示會擴大適用範圍，只要符合（1）6月5日前訂購台鐵、高鐵、國道客運預售票並已付款者、（2）預售票搭乘日為6月11日至14日，以台南市以外地區為起點、以台南境內為迄點的返鄉車票、（3）從6月6日起辦理台鐵、高鐵、國道客運預售票退票，並保留相關憑證等3個要件，均能向台南市政府申請退票獎勵金200元。其中，如以「高鐵嘉義站為迄點者」，得檢附個人或親友戶籍地在台南市境內的資料佐證，亦可申請。