影／海洋悲歌！颱風加鋒面 台南海岸被摧殘到如煉獄

受彩雲颱風及鋒面挾帶西南氣流影響，台南市曾文溪以南至二仁溪間的牡蠣養殖受創，除了蚵棚被摧毀，上萬計的保麗龍、EPP聚丙烯發泡材質浮具，滿布在沙灘上，加上散步整個海岸線四分五散蚵棚，慘不冷賭，有如海洋浩劫。今天是世界海洋日，無比諷刺，民眾目睹此景，以無奈形容。

台南市主要的牡蠣養殖區域為曾文溪以南到二仁溪間的淺海區，採用竹造蚵棚的浮棚養殖方式，養殖期從10月到隔年6月。目前進入尾期，但上周受彩雲颱風外圍環流影響，許多蚵棚遭強浪打壞，大量牡蠣沉入海底，或是隨著毀壞的蚵棚被捲到岸邊，使得海岸線布滿蚵棚、牡蠣殼。

蚵棚主以保麗龍及EPP聚丙烯塑膠為浮具，因蚵棚四分五裂後，上萬具浮具也隨著海浪漂到沙灘上，部分浮具因已破裂，碎裂的發泡材質顆粒四散，汙染海洋。

7日起出現汙染景象後，環保局隨即出動人力撿拾及清理浮具，但因數量太多，清潔員說，撿到腳軟手沒力，望去還是有難以數計的浮具在遠處，等著去撿，抱怨難以負荷。

農業局漁管所長周? 朝說，這樣的景像之前也發生過，但今年數量較多，主要是受新冠肺炎疫情影響，餐廳生意大受影響，牡蠣滯銷，蚵農放緩採收，因此雖已進入養殖尾期，但仍有較往年多的牡蠣未採收，這次強勁西南氣流來襲，才會造成較嚴重災情。

台南社大研究員晁瑞光說，今天是世界海洋日，此情此情令人難過與嘆息。他說，近幾年來，鋒面都提早在5月來，多數蚵農都提早在5月前或是6月初就採收完畢，把蚵棚拖上岸，建議養殖期限應調整。

環團建議 :

一、因應氣候變遷，養殖回收期程要提早，5月中或5月底前要全部收回不能是6月底。 二、可以輔導硬式浮筒及新式浮棚。硬式浮筒無破碎問題，沖上岸依舊完整可以再用。若真破掉，後端回收處理也較容易。 三、EPP幾年來強度未如預期，破碎後顆粒料跟保麗龍EPS一樣四處散布，無法處理，泡沫塑膠問題未解決，且問題一樣嚴重。發泡塑膠應全面替換禁用。 四、若無法在5月底前收回，養殖量要縮減，以預防鋒面來臨時的汙染災害發生。 五、廢棄蚵棚應於養殖線海外堆疊定置，形成一道生態環礁，可以減緩水流及復育生態，又可以淨化水質。