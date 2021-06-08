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感謝清潔人員防疫辛苦 嘉縣議員與小夫妻拌麵業者贈麵

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議員林緗亭(左二)與在地知名食品業小夫妻伴麵創業老闆王德輝(右四)與妻子，到環保局捐贈1200包人氣商品伴麵，由局長張根穆(左三)代表接受。圖／嘉縣府提供
嘉義縣議員林緗亭(左二)與在地知名食品業小夫妻伴麵創業老闆王德輝(右四)與妻子，到環保局捐贈1200包人氣商品伴麵，由局長張根穆(左三)代表接受。圖／嘉縣府提供

嘉義縣水上鄉日前爆發家庭群聚4人染疫，疫情危機暫時解除，環保局立即動員鄉公所執行全鄉26村清消作業，感謝環保局及公所消毒大隊辛勞，縣議員林緗亭上午與在地知名食品業小夫妻伴麵創業老闆王德輝與妻子，到環保局捐贈1200包人氣商品伴麵，讓清消人員補充體力，讓環保人員倍感溫馨。

環保局長張根穆說，面對嚴峻疫情，環保局及18鄉鎮市公所清潔隊夥伴卯足全力投入清消防疫，政府資源有限，民間力量無窮，感謝議員林緗亭與廠商贈送物資，讓防疫工作無後顧之憂，會將物資轉交公所清潔隊夥伴，與大家共同努力，齊心抗疫！

林緗亭說，縣長翁章梁直播特別提到環保局辛苦，她找小夫妻拌麵老闆王德輝捐贈環保局300袋（1200包）拌麵，感謝地方企業善心，她與鄉代表劉龍春另外再跟小夫妻伴麵購買100袋拌麵，送給消防水上分隊及水上派出所，感謝他們這段期間付出，尤其水上確診案讓他們特別辛苦。

林緗亭說，王德輝日前向她表示，疫情嚴峻可捐贈300袋拌麵，請她幫忙媒合，適水上鄉出現家庭群聚確診案，環保局全鄉大消毒，清潔隊員在水上鄉大街小巷消毒，大熱天每個人穿防護裝流汗浹背，非常辛苦！她告訴王德輝，王德輝爽快一口答應捐贈。

嘉義縣議員林緗亭(右)與在地知名食品業小夫妻伴麵創業老闆王德輝(右二)與妻子，到環保局捐贈1200包人氣商品伴麵，由局長張根穆(左)代表接受。圖／嘉縣府提供
嘉義縣議員林緗亭(右)與在地知名食品業小夫妻伴麵創業老闆王德輝(右二)與妻子，到環保局捐贈1200包人氣商品伴麵，由局長張根穆(左)代表接受。圖／嘉縣府提供
嘉義縣議員林緗亭(左)與鄉代表劉龍春送消防水上分隊及水上派出所，小夫妻伴麵100袋，感謝水上確診案防疫工作辛苦。圖／嘉縣府提供
嘉義縣議員林緗亭(左)與鄉代表劉龍春送消防水上分隊及水上派出所，小夫妻伴麵100袋，感謝水上確診案防疫工作辛苦。圖／嘉縣府提供

林緗亭 疫情

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