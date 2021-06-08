專責病房業務量大 大林慈濟醫院靠這招避免忙中有誤

大林慈濟醫院因應疫情增設專責病房，為確保醫護安全與醫療量能，採精實醫療手法設置改造專責病房。護理師運用防錯技術從動線規劃到物品標示與使用說明，力求防止操作上可能發生的錯誤，並減少繁雜流程，更讓工作環境安全大幅提升。

以精實醫療規劃的專責病房即將啟用，慈濟醫院副院長陳金城表示，為配合國家防疫政策需求開設專責病房至60床，期盼融入精實醫療管理，提升工作效率與醫療人員及病人的安全，降低感染機會。

慈濟醫院醫療顧問李玉珍表示，這次運用精實管理的防錯技術，以目視化、5S、流動線、作業標準化、作業說明等，讓醫療人員之後都能照著動線操作，不必仰賴不可靠的記憶。

專責病房護理長洪邵憶表示，目前的專責病房利用原有的胸腔內科病房加以改造，利用地板黏貼四種顏色的貼條，標示出不同類別者的動線，例如紅色只限病人走，黃色的線為工作人員，藍色則是送貨者，綠色為出口。