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專責病房業務量大 大林慈濟醫院靠這招避免忙中有誤

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義大林慈濟醫院導入精實管理的防錯技術，以目視化、5S、流動線、作業標準化、作業說明等，讓醫療人員之後都能照著動線操作，不必仰賴不可靠的記憶。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院導入精實管理的防錯技術，以目視化、5S、流動線、作業標準化、作業說明等，讓醫療人員之後都能照著動線操作，不必仰賴不可靠的記憶。圖／大林慈濟醫院提供

大林慈濟醫院因應疫情增設專責病房，為確保醫護安全與醫療量能，採精實醫療手法設置改造專責病房。護理師運用防錯技術從動線規劃到物品標示與使用說明，力求防止操作上可能發生的錯誤，並減少繁雜流程，更讓工作環境安全大幅提升。

以精實醫療規劃的專責病房即將啟用，慈濟醫院副院長陳金城表示，為配合國家防疫政策需求開設專責病房至60床，期盼融入精實醫療管理，提升工作效率與醫療人員及病人的安全，降低感染機會。

慈濟醫院醫療顧問李玉珍表示，這次運用精實管理的防錯技術，以目視化、5S、流動線、作業標準化、作業說明等，讓醫療人員之後都能照著動線操作，不必仰賴不可靠的記憶。

專責病房護理長洪邵憶表示，目前的專責病房利用原有的胸腔內科病房加以改造，利用地板黏貼四種顏色的貼條，標示出不同類別者的動線，例如紅色只限病人走，黃色的線為工作人員，藍色則是送貨者，綠色為出口。

此外，從規劃到儀器設備動線也相當明確，病房裡也有各標示，每樣物品都有固定位置，包括血壓計、體溫計、床旁椅、行李區，玻璃窗上還有心情留言板及日記本，讓被隔離治療的病人心情不再苦悶，能有適當的抒發出口。

嘉義大林慈濟醫院導入精實管理的防錯技術，以目視化、5S、流動線、作業標準化、作業說明等，讓醫療人員之後都能照著動線操作，不必仰賴不可靠的記憶。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院導入精實管理的防錯技術，以目視化、5S、流動線、作業標準化、作業說明等，讓醫療人員之後都能照著動線操作，不必仰賴不可靠的記憶。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院導入精實管理的防錯技術，以目視化、5S、流動線、作業標準化、作業說明等，讓醫療人員之後都能照著動線操作，不必仰賴不可靠的記憶。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院導入精實管理的防錯技術，以目視化、5S、流動線、作業標準化、作業說明等，讓醫療人員之後都能照著動線操作，不必仰賴不可靠的記憶。圖／大林慈濟醫院提供

慈濟 疫情

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