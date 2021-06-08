台南山上大雨沖出黑水恐汙染菜寮溪 環保局追查釐清
台南市山上區玉峰里大雨過後，大量黑色汙水流入排水溝，因鄰近菜寮溪及曾文溪，居民懷疑是附近的堆肥場所致，當地玉峰攔河堰水源還供應民生用水，令人擔憂；環保局稽查科昨天和今天調查後，應為鄰近香蕉果園近期施肥，因連日大雨以致逕流水營養鹽(氮、磷、鉀)濃度增加所致，水質呈中性尚無明顯異常，當場已請該農民設法將流水攔截抽除。
至於民眾所指之疑似非法堆肥場，環保局今天上午派員前往位於香蕉園上游的農場稽查，該農場為種植紅龍果，場內有購置甘蔗渣及雞屎肥，進行混合堆肥並有向農業局申請堆肥室，場內也有場內溝及液肥槽，現場並未見有外流情形。
環保局說，因此可確認本次主要是香蕉園因近期施肥後由於連日大雨致逕流水營養鹽濃度增加所致，香蕉園現場也設置管線抽除循環使用，現場已無見有流入排水溝情形，已要求農民確實做好防止農田汙水流入水溝之措施，以免二次汙染情事。
不過，當地居民仍質疑該處堆肥場設置後，經常有大型的貨車進出，不似只有自己的農場使用，且長期堆肥造成的惡臭，影響部落的生活品質；山上區長余基吉表示，山上是好山、好水，也是水源保護區，也不容有汙染環境和水源的事情發生，已正式行文給環保局要求加強稽查防範。
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