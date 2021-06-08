端午連假國一國三重要道路交管封閉車道措施 警籲留意

端午節連假國道1號中山高與國道3號南二高中央交流道台南有交通專案疏導、封閉車道管制，警方提醒民眾，國1仁德交流道平面道路及台86線西往東往國道3號關廟交流道遇有交通流量大，行車速度緩慢時，建議用路人提早改道，替代道路如下：

一、國1仁德交流道：

(一)北上：東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道。

(二)南下:東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。

二、台86線快速公路往國道3號關廟交流道：

(一)下歸仁交流道沿臺86側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。

(二)下大潭交流道，由台39線接台20線進入國道3號新化系統交流道或直行歸仁區中正南路由市道182線接台19甲線進入國道3號關廟交流道。

三、東區裕農路欲上國道3號除利用關廟交流道外，亦可直行仁德區太子路-歸仁區和順路-左轉台39線-右轉台20線-接國道3號新化系統交流道或由關廟區保順路左轉接台19甲線進入國道3號新化系統交流道。

四、為有效疏導台86線快速公路往國道3號關廟交流道車流，連假期間每日8時至12時視車流狀況封閉台86線快速公路橋下迴轉道出入口，交通管制措施如下：

(一) 市道182線東行至台86線橋下走迴轉道往國道3號關廟交流道車輛，直行歸仁區市道182線→台19甲線→國道3號關廟交流道。