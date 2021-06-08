快訊

直播／今增219例本土個案、22死例 陳時中：無放鬆本錢

直播／快篩陽性率略降！今增本土219例 再添22死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午連假國一國三重要道路交管封閉車道措施 警籲留意

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
端午連假國一國三重要道路警方將交管、封閉部分車道，籲用路人留意改道。記者周宗禎／翻攝
端午連假國一國三重要道路警方將交管、封閉部分車道，籲用路人留意改道。記者周宗禎／翻攝

端午節連假國道1號中山高與國道3號南二高中央交流道台南有交通專案疏導、封閉車道管制，警方提醒民眾，國1仁德交流道平面道路及台86線西往東往國道3號關廟交流道遇有交通流量大，行車速度緩慢時，建議用路人提早改道，替代道路如下：

一、國1仁德交流道：

(一)北上：東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道。

(二)南下:東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。

二、台86線快速公路往國道3號關廟交流道：

(一)下歸仁交流道沿臺86側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。

(二)下大潭交流道，由台39線接台20線進入國道3號新化系統交流道或直行歸仁區中正南路由市道182線接台19甲線進入國道3號關廟交流道。

三、東區裕農路欲上國道3號除利用關廟交流道外，亦可直行仁德區太子路-歸仁區和順路-左轉台39線-右轉台20線-接國道3號新化系統交流道或由關廟區保順路左轉接台19甲線進入國道3號新化系統交流道。

四、為有效疏導台86線快速公路往國道3號關廟交流道車流，連假期間每日8時至12時視車流狀況封閉台86線快速公路橋下迴轉道出入口，交通管制措施如下：

(一) 市道182線東行至台86線橋下走迴轉道往國道3號關廟交流道車輛，直行歸仁區市道182線→台19甲線→國道3號關廟交流道。

(二) 台86線快速公路東行下歸仁匝道利用側車道直行往國道3號關廟交流道車輛，因側車道管制，一律右轉市道182線接關廟區南雄路(台19甲線)再左轉往國道3號關廟交流道。

端午連假國一國三重要道路警方將交管、封閉部分車道，籲用路人留意改道。記者周宗禎／翻攝
端午連假國一國三重要道路警方將交管、封閉部分車道，籲用路人留意改道。記者周宗禎／翻攝

國道 車道 東區

延伸閱讀

中市鐵砧山劍井因疫端午連假封閉 「午時水」改線上領

台鐵端午連假退票率7成8 三級警戒內免手續費

蔡英文呼籲端午連假不要移動 現在退票還來得及

國道3號關西段6車事故 男子自撞又慘被追撞2次慘死

相關新聞

台南端午退票發獎勵金200元 搭到嘉義站附這證明也能領

為鼓勵遊子不返鄉，台南市長黃偉哲率先宣布針對台南旅外子弟祭出退票獎金200元，台南旅外子弟如果原來已訂票的朋友，後來暫時...

掃QR-code實聯成為生活日常 網曝各種奇形怪況掃到心累

疫情嚴峻，外出掃實聯制QR-code，紀錄足跡，已經成為大家的日常，懷舊達人張哲生在臉書po文表示，有店家把QR-cod...

台南山上大雨沖出黑水恐汙染菜寮溪 環保局追查釐清

台南市山上區玉峰里大雨過後，大量黑色汙水流入排水溝，因鄰近菜寮溪及曾文溪，居民懷疑是附近的堆肥場所致，當地玉峰攔河堰水源...

封閉逾10年觀音瀑布整修完工 梅雨美景再現惜防疫封園

嘉義縣山區熱門景點竹崎鄉「觀音瀑布」，先後遭九二一大地震及八八風災道路坍崩，景區道路橋梁損毀封閉，經嘉邑行善團捐助興建2...

端午連假國一國三重要道路交管封閉車道措施 警籲留意

端午節連假國道1號中山高與國道3號南二高中央交流道台南有交通專案疏導、封閉車道管制，警方提醒民眾，國1仁德交流道平面道路...

連日豪雨釀農業災損逾3000萬 其中雲林最慘占三成

受5月下旬至6月上旬豪雨影響，造成農業災情，農委會農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，到今天中午為止，農業產物估計損失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。