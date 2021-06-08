台南有機蔬菜箱受歡迎 農業局增加供貨品項

台南市政府農業局在5 月下旬推出因應居家防疫需求的「有機蔬菜箱」線上訂購服務，至今已銷售約1100箱，今天宣布將再增加供貨團體及品項，提供更多選擇。

台南市政府農業局長謝耀清表示，5月下旬推出的台南有機蔬菜箱供貨團體有4家，以當令的青江菜、小松菜、蚵白菜、黑葉白菜、空心菜、山菠菜、奶油白菜、莧菜、地瓜葉等有機蔬菜為主體，再搭配各家嚴選的加工食品。

謝耀清指出，因許多民眾配合新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫減少外出，線上訂購服務推出後相當受歡迎，至今已銷售約1100箱，對農民有直接幫助，因此將再增加12家供貨團體加入宅配服務，農產品種類也更多元。

他說，新增的12家業者中有5家是在地青農經營，宅配品項包括短期葉菜、根莖類作物、蜂蜜、麵食、醬油、芝麻油等。另外，麻豆、歸仁、關廟等3家農會推出蔬菜箱、蔬果綜合箱及正值盛產期的綠竹筍，喜愛綠竹筍的民眾可把握機會。