台南端午退票發獎勵金200元 搭到嘉義站附這證明也能領

為鼓勵遊子不返鄉，台南市長黃偉哲率先宣布針對台南旅外子弟祭出退票獎金200元，台南旅外子弟如果原來已訂票的朋友，後來暫時改變計畫退票的話，市府將給予獎金200元，但辦法中預售票搭乘時間是6月11日至6月14日，以台中（含）以北車站為起點，以台南為迄點的返鄉車票，有民眾認為溪北遊子很多是搭到嘉義站，此辦法有重北輕南的感覺。

有民眾在黃偉哲粉絲頁留言說，從字面上看起來只有車票是搭到台南的才能申請退票獎金，但是住北台南的家人都是搭到嘉義高鐵站，感覺就被排除了，是否有其他確認措施？為了彼此的安全，家人已退票了，沒領到獎金是其次，但是有被排除在外的感覺，畢竟原台南縣，很多地方離原台南市有段距離，應列入評估範圍。

台南市議員蔡育輝也認為，市長黃偉哲推出的「端午返鄉車票退票獎勵金」措施，把溪北的民眾排除在外，實在太讓「溪北人」傷心了。溪北地區的旅外遊子返鄉搭乘高鐵，都是從嘉義站進出，市府規定的抵達站卻僅為台南，希望市府趕快修正作法。

市府交通局指出，針對民眾反應有關端午返鄉車票退票獎勵金機制，已經修定，迄站到嘉義站者只要附上住在台南的戶籍證明就會從寬認定，也會發給200元獎勵金，正式內容將會發新聞稿通知。