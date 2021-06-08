聽新聞
test
0:00 / 0:00
封閉逾10年觀音瀑布整修完工 梅雨美景再現惜防疫封園
嘉義縣山區熱門景點竹崎鄉「觀音瀑布」，先後遭九二一大地震及八八風災道路坍崩，景區道路橋梁損毀封閉，經嘉邑行善團捐助興建2座橋梁，縣府與阿里山國家風景區管理處重建園區與聯外道路及3座橋梁等設施，經2年多施工，最近完工，接連 二波梅雨，園區壯觀飛瀑美景再現，但碰上疫情防疫升級延長到28日，無法開放。
最近網路流傳觀音瀑布風景區的飛瀑美景影片，場景是6日在竹崎鄉觀音瀑布拍攝，嘉邑行善團前理事長蔡萬華說，觀音瀑布遭921大地震路斷，107年2 月，嘉邑行善團新建完成橋樑2座，秏資4千萬元。
蔡萬華表示，風景區後續整修工程由阿管處接手開發，興建吊橋及登山棧道，因自風景區入口 文峰遊客中心至瀑布區前進道路，尚未拓建及改善，所以目前未開放，盼有關單位加快腳步，讓塵封已久的美景，早日再現風華。
阿管處副處長陳榮欽說，3座橋梁等設施完工，最近豪雨造成落石，為確保安全，加強設施巡查，確保安全無虞，設施包括吊橋、迴旋梯及景觀步道等，整修工程完工，但碰上防疫三級延長，還無法開放。
觀音瀑布風景區四周群山環抱、溪谷兩岸峽谷峭壁，區內共有飛瀑8座，由高山頂峰直瀉而下，白鍊如銀、雄壯浩大，似萬馬奔騰，有些靈秀絹細宣洩而下，懸掛林間峽谷各成奇觀；風景區有觀音石山、石峭水潭、萬年蝙蝠洞、石縫一線天、千年石茭杯等自然景觀，潺潺溪流、清澈見底，魚蝦悠游其中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言