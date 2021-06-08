防疫蔬菜箱搶手！台南農業局再推12家及上市「綠竹筍」
因應居家防疫需求，臺南市政府農業局5月下旬推出「有機蔬菜箱」，提供有機蔬菜線上訂購服務，讓民眾在家防疫食用，還能挺農民，推出後深受歡迎，已銷售約1100箱，累計銷售金額約72萬元。市長黃偉哲指示農業局提供更多新鮮蔬果品項供民眾選購，因此農業局即日起再增加白米、水果等12家蔬果宅配服務。
農業局長謝耀清表示，新增12家提供蔬果宅配服務，其中5家為在地青農所經營，包括幸福家有機農場、鄒古錐農場、勝源有機農場、禾作無毒蔬果舖、金緻農莊，宅配品項有短期葉菜、根莖類作物、蜂蜜、麵食、醬油、芝麻油等，非常豐富多元；麻豆、歸仁、關廟等3家農會推出蔬菜箱、蔬果綜合箱及當季好食的綠竹筍，協助農民拓展行銷通路減少損失；2家農會及2家碾米廠提供臺南市生產的優質好米。
農業局指出，臺南市綠竹筍種植面積約1542公頃，主要產區為白河區、龍崎區、關廟區及歸仁區，所生產的綠竹筍風味清甜、甘脆如梨，尤其龍崎區因屬特殊砂質土壤，生產的竹筍略彎呈牛角狀，有「龍崎牛角筍」之稱，品質更是一絕。
綠竹筍產季從4月開始，5、6月進入盛產，喜歡吃綠竹筍的民眾可以上網選購，訂購資訊為歸仁農會 06-2302101#524 蔡小姐https://pse.is/3ghjjl、關廟農會 06-5952626 王小姐 https://pse.is/3bplt7、龍崎農會06-5940015
供銷部http://www.longcifa.org.tw/index.php?langid=1。
5月下旬推出的臺南有機蔬菜箱供貨團體包括太康有機農業生產合作社、時生永續農場、綠色大地農場及生展生物科技股份有限公司等4家，以當令的青江菜、小松菜、蚵白菜、黑葉白菜、空心菜、山菠菜、奶油白菜、莧菜、地瓜葉等多品項有機蔬菜為基底，再搭配各家嚴選的加工品作為蔬菜箱。
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