防疫蔬菜箱搶手！台南農業局再推12家及上市「綠竹筍」

因應居家防疫需求，臺南市政府農業局5月下旬推出「有機蔬菜箱」，提供有機蔬菜線上訂購服務，讓民眾在家防疫食用，還能挺農民，推出後深受歡迎，已銷售約1100箱，累計銷售金額約72萬元。市長黃偉哲指示農業局提供更多新鮮蔬果品項供民眾選購，因此農業局即日起再增加白米、水果等12家蔬果宅配服務。

農業局長謝耀清表示，新增12家提供蔬果宅配服務，其中5家為在地青農所經營，包括幸福家有機農場、鄒古錐農場、勝源有機農場、禾作無毒蔬果舖、金緻農莊，宅配品項有短期葉菜、根莖類作物、蜂蜜、麵食、醬油、芝麻油等，非常豐富多元；麻豆、歸仁、關廟等3家農會推出蔬菜箱、蔬果綜合箱及當季好食的綠竹筍，協助農民拓展行銷通路減少損失；2家農會及2家碾米廠提供臺南市生產的優質好米。

農業局指出，臺南市綠竹筍種植面積約1542公頃，主要產區為白河區、龍崎區、關廟區及歸仁區，所生產的綠竹筍風味清甜、甘脆如梨，尤其龍崎區因屬特殊砂質土壤，生產的竹筍略彎呈牛角狀，有「龍崎牛角筍」之稱，品質更是一絕。

綠竹筍產季從4月開始，5、6月進入盛產，喜歡吃綠竹筍的民眾可以上網選購，訂購資訊為歸仁農會 06-2302101#524 蔡小姐https://pse.is/3ghjjl、關廟農會 06-5952626 王小姐 https://pse.is/3bplt7、龍崎農會06-5940015

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