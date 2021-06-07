嘉市推疫情熱區返鄉學子採檢專案 防堵可能缺口
國內新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義市衛生局今天指出，9日起在台中榮總嘉義分院啟動「自熱區返鄉學子免費採檢專案」，這項專案是為防堵疫情可能缺口，民眾千萬不要為了採檢返鄉。
嘉義市衛生局表示，因應畢業潮及返鄉學子造成南北移動機會增加，為降低疫情發生的風險，預計自9日上午起在台中榮總嘉義分院啟動「自熱區返鄉學子免費採檢專案」。
衛生局指出，自熱區返鄉學子採檢專案是為了防堵疫情可能的缺口，各縣市都有採檢服務與方案，民眾千萬不要為了採檢而返鄉。
衛生局表示，嘉義市截至今天，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案累計8人，其中6案有外縣市接觸史，2案為家庭內傳播。
衛生局指出，為防堵疫情擴散，啟動「自熱區返鄉學子免費採檢專案」，篩檢對象為從新北市、台北市、基隆市、桃園市、台中市、彰化縣等熱區學校返鄉者，包括學生的父母任一方或設籍嘉義市的無症狀學生。
嘉義市政府表示，符合資格民眾務必先至嘉義市政府網站首頁/ COVID-19疫情資訊專區/COVID-19篩檢（網址：https://reurl.cc/Lb7VYe）線上預約，不受理現場掛號。
嘉義市政府指出，明天起開放預約，預約完成者，請依通知攜帶相關證件至台中榮總嘉義分院進行核酸檢測（PCR），若逾採檢時間、證件不齊全或不符合篩檢資格，恕不受理安排採檢。
採檢報告可至健保署行動快易通APP查詢，採檢結果陰性者，須進行14天自主健康管理，若採檢陰性，但後續出現相關症狀，務必至社區採檢醫院（聖馬爾定醫院、台中榮總嘉義分院、部立嘉義醫院）急診就醫。
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