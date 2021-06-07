雲林產地菜價上漲 估10天後回穩

連日大雨導致雲林縣部分低窪地區的蔬菜田泡水，今天西螺果菜市場平均交易價漲至每公斤31.3元，其中短期葉菜類漲幅最大，高麗菜則持平，預估10天後菜價可回穩。

西螺果菜市場總經理姜福受接受媒體訪問時表示，受新冠肺炎疫情、菜農棄耕等影響，市場上週交易量每日平均約750公噸，但連日降雨後，今天農民搶收，到貨量828公噸，承銷商進場搶貨，買氣強帶動市場價格上揚。

姜福受指出，上週六的總平均價達每公斤28元，今天來到每公斤31.3元，其中短期葉菜類漲幅最大，高麗菜持平，預估10天後菜價可回穩。

蔬菜田經過連日降雨，田間泥濘增加採收困難度，菜農們趁著今天天氣轉晴前趕緊下田採收，就怕泡過雨的蔬菜再被日曬後會增加農業損失。

二崙鄉農會蔬菜集貨場今天一早車流不斷，許多菜農忙著寄菜；蔬菜產銷班長陳順安說，上月底短期葉菜類價格每公斤平均價格約25元，且防疫升級等關係，農民種植意願低，相對到貨量少。

陳順安指出，連續兩週皆有降雨，菜價有上揚，農民有意願耕種，沒想到梅雨鋒面夾帶豐沛雨量，導致部分低窪地區的菜田泡水，蔬菜農損約有2成，「產地真的沒貨」。

李姓婦人表示，今天早上到傳統市場採購蔬菜，發現上週一把只要新台幣20元的短期葉菜類現在要25元或30元，四季豆、九層塔等蔬菜都漲，就連平日買菜可能送的蔥現在要秤斤論兩，直呼荷包縮水。