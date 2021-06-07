疫情持續升溫！專家教你一招 在家也能自主消毒

行政院稍早宣布全國三級警戒管制至6月28日，縣長翁章梁今天中午直播防疫快報，除向民眾報告最新的疫情發展及縣內相關防疫措施，並邀請環保局長張根穆分享環境清潔消毒重要性，教導民眾在家中可採取的消毒方式。

張根穆表示，消毒主要針對飛沫及氣溶膠2種媒介，氣溶膠一般是指固體或液體微粒穩定的懸浮於氣體中形成的分散體系，同時也是懸浮微粒，病毒會附著在懸浮微粒上，在外頭容易沉降在民眾常出現公園椅子把手、坐椅等地方，因此防疫消毒大隊會針對戶外噴灑噴霧的消毒水消毒。

張根穆指出，新冠病毒可在紙鈔表面存活約4天，硬幣約4小時，在市場採買時，能看見許多攤販會將收到的紙鈔及硬幣裝入夾鏈袋中噴灑酒精進行消毒，民眾在家中也可針對容易附著病毒的塑膠、不鏽鋼等製品進行消毒，另外病毒也能在口罩外層表面存活7天，因此每天勤換口罩也相當重要。

為協助攤商可以度過此波疫情，嘉義縣政府減免轄內公有市場攤商今年度6至7月攤舖位租金，盼協助攤商攜手共度難關，另也建議各鄉鎮市公所針對轄管公有市場攤商持續研議其他補助或減免方案，感謝攤商及民眾配合政府防疫。