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台南南榮科大有苗栗檢疫者進駐 市府：都陰性者

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
網友在PTT上指鹽水區南榮科大有檢疫者進駐。圖／取自PTT
網友在PTT上指鹽水區南榮科大有檢疫者進駐。圖／取自PTT

北部醫療與檢疫量能滿載，陸續有北部人被送到南部，引發南部民眾緊張，今天一早就有民眾在台南鹽水原南榮科大外看到遊覽車與苗栗的警車，提醒大家「最近不要靠近」，市府則回應，南榮科大確實是由中央徵用做為集中檢疫所，目前南下主要是苗栗京元電篩檢為陰性的移工，也有分送到台中、彰化與嘉義，由於是高規格的檢疫所，不會對周遭居民產生影響。

最近有不少北部人因疫情南送，網友陸續在網上發布，高速公路上有穿著全套防護衣的遊覽車司機，載滿乘客南下。

黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心要求京元電子移工宿舍要降載，目前在全面篩檢後，確診者送醫，篩檢為陰性則送各地集中檢疫所，必須再隔離14天，市府將加派警力在南榮科大門口做人流管制。

南榮科大去年2月退場後，原校舍被中央徵用為集中檢疫所，台南市衛生局表示，集中檢疫所是由中央統一運用，防護措施完善，民眾不必太緊張。

疫情 遊覽車 移工

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