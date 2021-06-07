嘉義縣設藥房共同防護機制 協助找染疫者

嘉義縣長翁章梁今天表示，疫調顯示很多新冠肺炎患者在不知自己得病前，都曾到藥局買成藥，嘉縣設立「藥房共同防護機制」，若發現顧客有類似染疫症狀可即時通報衛生局協處。

嘉義縣衛生局針對感染新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）患者做疫調，發現他們在不知自己感染前，都會到藥局買成藥或是診所看病。翁章梁表示，縣府因此與嘉義縣藥師公會合作，設置藥房共同防護機制。

翁章梁指出，診所醫師有比較高的敏感度，且有通報機制，但藥局並沒有，所以設置藥房共同防護機制，由衛生局提供通報單張，藥師發現顧客有類似染疫的症狀，可即時請顧客填寫通報單張，並連絡衛生局協處，提早發現感染者。

翁章梁強調，嘉義目前染疫的案例，都是家庭群聚，感染源都從雙北回來的，呼籲端午連假，旅外鄉親不要返家，也請在地鄉親幫忙打電話，叫親友不要移動，嘉義縣老年人口多，無法承受疫情大流行。

另外，菜市場人流多，請鄉親自主分流，身分證字號尾數單數者，於週一、三、五、日至市場採買，身分證字號尾數雙數者，週二、四、六至市場採買，減少群聚風險。進到市場一定要戴口罩，若不戴口罩，縣府一定裁罰。