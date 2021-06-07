台南加碼安心上工 受理報名至6月8日

台南市因應嚴重肺炎疫情，「率全國之先推出台南加碼安心上工計畫」，首波錄取人員於今天起分別至新營區新一、白河區白河、中西區友愛、東區崇德、北區開元、南區文華等13個公有市場上工，其中包含10名身心障礙者，共同投入市府防疫工作，協助市場實聯制、量測額溫、噴酒精等，市長黃偉哲呼籲進出市場要配合防疫人員指示，共同遵守防疫措施。

勞工局王鑫基表示，台南加碼安心上工受理報名至6月8日，市府防疫工作需求增加，補充防疫人力不足，及因應市民朋友經濟所需，市府共釋出200個短期工作機會，今天上工40人完成報到，另10人明日報到，協助市場防疫工作。預定11日公告第二次錄取名單、6月15日陸續上工。

報名統一採取紙本報名，需填具報名表、自傳以及檢附相關證明文件影本，以限時掛號郵寄至台南市政府勞工局職訓就服中心，地址新營區民治路36號世紀大樓10樓，信封上書寫報名者姓名、地址並註明應徵「台南加碼安心上工計畫」及報名「組別序號」，報名僅能「擇一組別報名，請勿重複報名二組以上」，以免影響報名資格。