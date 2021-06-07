台南返鄉篩檢獎金惹議 市府：盼市民互相關懷

台南市政府宣布鼓勵市民勸導由高風險區南返者接受篩檢，若篩檢陽性就發放通報獎金。引發外界質疑可能變成鼓勵疑確診者到台南接受篩檢，市府今天強調是希望市民互相關懷。

政策宣布後不久，在網路出現「確診者回台南篩檢，通報者、確診者可一人分5000元」討論傳言，也有民間社團質疑，認為市府未針對政策細節說明，包括通報後如何鼓勵被通報者快篩，現有快篩量能是否足夠等，恐使得政策不但無法達到家戶聯防的效果，甚至可能造成鼓勵移動風險。

黃偉哲表示，依傳染病防治特別條例第13條，確診或疑似確診個案又不服指示，可能有感染他人風險，處2年以下有期徒刑、拘役，或20萬至200萬元罰金。這個刑罰很重，且如果在旅行過程中傳染給其他人，既不道德又違法，不排除採「一罪一罰」加重處罰。

他說，相信民眾都是有判斷力與同理心的，不會為了要與別人均分獎金，讓自己可能會被罰20萬元以上，這算盤怎麼打都不合算。

黃偉哲指出，這項政策非強制性質，主要是建議從高風險區南返者自行前往篩檢站篩檢，或經由親友提醒前往篩檢，以藉此確保社區安全，避免形成感染源不明的大規模流行，若民眾不願篩檢，也建議在家做好自主健康管理。

另外，有媒體接獲民眾投訴，指「有北部性工作者疑因接觸確診者，篩檢後須自主管理，但卻欺騙醫生謊稱已退燒，並搭高鐵南下接客」，黃偉哲說，此事一樣適用傳染病防治特別條例第13條，將由警方協助追查，若屬實一定嚴加處分。

台南市政府昨天在市府新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會中宣布「端午守護台南行動」，其中「家戶聯防」措施，鼓勵市民勸導由北部高風險區南返者接受篩檢，經通報快篩陽性發給獎金新台幣1000元；若核酸檢測（PCR）陽性確診發給1萬元。