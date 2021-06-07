嘉市診所行政人員暫不能接種 衛生局：列入下一波

嘉義市政府昨天在港坪體育館進行疫苗大型接種站，為未來「快打站」做壓力測試，但市議員張秀華接獲投訴「不讓診所第一線櫃檯人員接種疫苗」，台灣基進黨嘉義黨部也接到陳情，指診所基層行政人員沒被安排在名單內；衛生局表示，診所醫護有接種，下一波施打會開放診所行政人員。

衛生局指出，最早獲配發疫苗時，接種意願不是很高，當時包括專責醫院、基層診所全數人員開放公費接種，近期41萬劑AZ那批，包括專責醫院及診所也都能打，但因劑量不足，保障第一線醫護，診所行政人員部分，僅讓牙助接種。

張秀華接獲網友留言反映「要在體育館大規模施打，可是還是不讓我們診所第一線的櫃檯人員去登錄（指預約接種）」，她表示，掛號櫃檯接觸患者也是高風險，已建議市長立即責成衛生局處理。

台灣基進黨嘉義黨部指出，昨天於港坪體育館施打前接到陳情， 指診所基層行政沒有被安排在疫苗接種名冊內，根據CDC的第一類疫苗接種對象認定，醫事人員及機構內非醫事工作人員皆可施打，跟醫事人員通處一室的非醫事人員，如診所助理，理應跟醫事人員承擔相同風險，質疑是否嘉義市防疫慢半拍。

基進黨嘉義黨部表示，希望市府盡快檢視疫苗施打名冊是否有所疑慮，並優先打、正確地將疫苗用在正確的地方，讓前線人員得到應有的保護措施。