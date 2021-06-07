快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南麻豆文旦園淹水 市府籲農漁畜產業者留意雨勢

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
大麻豆文旦園淹水，市府農業局呼籲農漁畜產業者留意雨勢。記者周宗禎／翻攝
大麻豆文旦園淹水，市府農業局呼籲農漁畜產業者留意雨勢。記者周宗禎／翻攝

連日大雨台南麻豆文旦園淹水，盛產的荔枝、芒果正值產季，龍眼等正值果實發育期，虱目魚、臺灣鯛、文蛤、白蝦、石斑及牡蠣等也易發生災情。農業局呼籲農漁民應採取防範措施，減少農漁畜產業損失。

農業局表示，麻豆區埤頭里文旦果園昨天淹水，市長黃偉哲率水利局長到柚園了解情況，當場指示加速於一日內將積水抽除，另為有效改善柚子園積水問題，責由水利局研擬適當位置設置大型抽水站，避免未來重複致災。水利局除了將在該地區增設水利設施，並立即調動移動抽水機到埤頭里排除積水，已將該地區積水抽除。

農業局表示，水稻稻穀如尚未充實完畢，田間可以保持較高水位，降低瞬間強降雨對稻株衝擊，天氣晴朗後要立即排水，同時注意田區病蟲害的狀況；大雨過後水稻若有倒伏，應儘速排乾田區積水，避免穗上發芽，已達成熟階段則儘速收割。

荔枝、芒果等可採收的應儘速採收並妥善貯藏，配合市場需求供貨。龍眼、文旦柚等正值果實發育期，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，防止落果或枝條斷裂。西瓜、絲瓜等瓜菜類應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防受強風降雨搖動倒伏，並加強疏濬排水溝。

農業局提醒漁民疏通排水設施，巡視水閘門維持正常啟用，檢修備用發電機正常運作，必要時塭堤加設防護網，並留意短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化，及時採取因應措施。畜牧場應加強清疏排水系統，飼養於河川周邊的畜禽業者應將畜禽趕入舍內避免流失，如有死廢畜禽應妥善處理並加強畜牧場消毒工作，以免影響環境衛生。

局長謝耀清呼籲如有災情主動向土地所在地公所通報；會依相關規定辦理，儘速協助農民復耕復建。

大麻豆文旦園淹水，市府農業局呼籲農漁畜產業者留意雨勢。記者周宗禎／翻攝
大麻豆文旦園淹水，市府農業局呼籲農漁畜產業者留意雨勢。記者周宗禎／翻攝
大麻豆文旦園淹水，市府農業局呼籲農漁畜產業者留意雨勢。記者周宗禎／翻攝
大麻豆文旦園淹水，市府農業局呼籲農漁畜產業者留意雨勢。記者周宗禎／翻攝

文旦 漁民 芒果

延伸閱讀

要走國一的注意！今晚北向麻豆下營路段今夜間施工封閉

豪雨勘察防汛整備 林欽榮指示加強相關應變作為

豪雨來襲 南市府提醒農漁畜產謹慎防範

開車打水漂失控免緊張 中警教「三動作」保平安

相關新聞

疫情持續升溫！專家教你一招 在家也能自主消毒

行政院稍早宣布全國三級警戒管制至6月28日，縣長翁章梁今天中午直播防疫快報，除向民眾報告最新的疫情發展及縣內相關防疫措施...

台南南榮科大有苗栗檢疫者進駐 市府：都陰性者

北部醫療與檢疫量能滿載，陸續有北部人被送到南部，引發南部民眾緊張，今天一早就有民眾在台南鹽水原南榮科大外看到遊覽車與苗栗...

嘉市診所行政人員暫不能接種 衛生局：列入下一波

嘉義市政府昨天在港坪體育館進行疫苗大型接種站，為未來「快打站」做壓力測試，但市議員張秀華接獲投訴「不讓診所第一線櫃檯人員...

台南麻豆文旦園淹水 市府籲農漁畜產業者留意雨勢

連日大雨台南麻豆文旦園淹水，盛產的荔枝、芒果正值產季，龍眼等正值果實發育期，虱目魚、臺灣鯛、文蛤、白蝦、石斑及牡蠣等也易...

落實移工工作指引 南市勞工局柳科查訪

近期苗栗科技廠發生移工群聚感染，疫情更為嚴峻，台南市政府勞工、衛生、警察局今上午前往柳營科技園區進行移工宿舍訪視查察，未...

端午連假憂出現防疫破口 警加強交通疏導及市場防疫

端午連假將至，台南警方今天宣布，將自11日下午起至6月14日投入警力，針對車流量較大的交流道加強交通疏導；另因疫情尚未趨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。