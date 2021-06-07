台南麻豆文旦園淹水 市府籲農漁畜產業者留意雨勢

連日大雨台南麻豆文旦園淹水，盛產的荔枝、芒果正值產季，龍眼等正值果實發育期，虱目魚、臺灣鯛、文蛤、白蝦、石斑及牡蠣等也易發生災情。農業局呼籲農漁民應採取防範措施，減少農漁畜產業損失。

農業局表示，麻豆區埤頭里文旦果園昨天淹水，市長黃偉哲率水利局長到柚園了解情況，當場指示加速於一日內將積水抽除，另為有效改善柚子園積水問題，責由水利局研擬適當位置設置大型抽水站，避免未來重複致災。水利局除了將在該地區增設水利設施，並立即調動移動抽水機到埤頭里排除積水，已將該地區積水抽除。

農業局表示，水稻稻穀如尚未充實完畢，田間可以保持較高水位，降低瞬間強降雨對稻株衝擊，天氣晴朗後要立即排水，同時注意田區病蟲害的狀況；大雨過後水稻若有倒伏，應儘速排乾田區積水，避免穗上發芽，已達成熟階段則儘速收割。

荔枝、芒果等可採收的應儘速採收並妥善貯藏，配合市場需求供貨。龍眼、文旦柚等正值果實發育期，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，防止落果或枝條斷裂。西瓜、絲瓜等瓜菜類應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防受強風降雨搖動倒伏，並加強疏濬排水溝。

農業局提醒漁民疏通排水設施，巡視水閘門維持正常啟用，檢修備用發電機正常運作，必要時塭堤加設防護網，並留意短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化，及時採取因應措施。畜牧場應加強清疏排水系統，飼養於河川周邊的畜禽業者應將畜禽趕入舍內避免流失，如有死廢畜禽應妥善處理並加強畜牧場消毒工作，以免影響環境衛生。