落實移工工作指引 南市勞工局柳科查訪

近期苗栗科技廠發生移工群聚感染，疫情更為嚴峻，台南市政府勞工、衛生、警察局今上午前往柳營科技園區進行移工宿舍訪視查察，未發現違規情事，勞工局也籲請業者落實移工防疫管理，一同為全民健康把關。

勞工局說，今天前往光洋應用材料，業者皆符合生活照顧服務計畫書的規定，業者因應疫情主動建置「光洋防疫e系統」，包含公告相關防疫資訊、每日足跡調查及每周員工健康問卷調查等，並針對全體員工進行普篩、人員分流辦公、每日體溫測量及發放個人酒精噴瓶；另協助移工購買食物或日常用品，以減少移工外出需求。

勞工局長鑫基表示，南市轄內移工人數為6萬1868人，其中產業移工共4萬5666人(占73.8%)、社福移工1萬6202人(占26.2%)。即日起針對移工宿舍進行專案查察輔導，查察工作重點包含督促雇主嚴守「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」、加強宣導移工避免群聚、盡量禁止外出、避免不必要接觸他縣市移工、失聯移工等。

若是委託仲介公司安排住所者，也要做好分流，避免不同公司移工混居，稽查過程若有嚴重影響移工健康安全之虞，將依據外國人生活照顧服務計畫書裁量基準及就業服務法規定，逕予處分6至30萬元。

勞工局說，將持續因應疫情的變化翻譯、編製多國語言防疫宣導資訊，除於line等網絡加強宣導，勞工局網站建置多國語言防疫宣導專區，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），將免費郵寄給民眾。