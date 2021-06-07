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嘉義仁義潭水庫大進補 蓄水率將破4成

中央社 / 嘉義縣7日電

近期梅雨與颱風帶來豪雨，仁義潭水庫大進補，有效蓄水率已達37.5%，僅隔兩週蓄水率已翻倍，水公司預估今天將破4成，但「減量供水」橙色燈號尚未取消，民眾仍需節約用水。

台灣自來水公司第五區管理處副處長吳界明表示，5月底至昨天連續幾波降雨，讓嘉義仁義潭水庫大進補，有效蓄水率提升至37.5%，預估今天將突破4成，目前蓄水量達948.6萬公噸；依靠仁義潭供輸的蘭潭水庫，蓄水率也上升至39.2%，蓄水量362噸。

吳界明表示，嘉義地區1天的用水量約30萬噸，扣除其他地區水庫支援，2處水庫1天的用水量僅需12萬噸，自來水可供應到秋天無虞。水利署尚未取消「減量供水」橙色燈號，民眾還需節約用水。

吳界明強調，兩週前仁義潭蓄水率一度降至16%，但約7、8天的降雨，就讓仁義潭的蓄水率翻倍成長；南台灣已進入汛期，現在不怕不下雨，而是怕突然下大雨沖刷泥土，造成八掌溪水濁度太高，而無法取水。

吳界明指出，昨天就曾發生溪水濁度太高，仁義潭取水口暫時停止進水情況，今天已恢復正常；仁義潭取水口後方，水公司設有沉澱池，原水必須經過沉澱才會引進水庫。

水庫 嘉義 梅雨

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