端午連假憂出現防疫破口 警加強交通疏導及市場防疫

端午連假將至，台南警方今天宣布，將自11日下午起至6月14日投入警力，針對車流量較大的交流道加強交通疏導；另因疫情尚未趨緩，擔憂返鄉人潮湧入傳統市集形成防疫破口，警方也針對各傳統市場派員執行疏導作為，維護連續假期交通順暢。

麻豆警分局交通組巡官莊東霖表示，分局將針對麻豆圓環五叉路口、麻豆交流道下及對麻豆區市三市場及市五市場，下營、六甲、隆田傳統菜市場加強交通疏導及防疫工作，對於不戴口罩民眾加強取締，以杜絕防疫破口，另市政府針對本次連假期間防疫工作秉持「四不一多」原則，希望市民不返鄉、不群聚、不移動、不排隊，採購多多利用宅配方式，以降低傳染風險。