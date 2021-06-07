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端午連假憂出現防疫破口 警加強交通疏導及市場防疫
端午連假將至，台南警方今天宣布，將自11日下午起至6月14日投入警力，針對車流量較大的交流道加強交通疏導；另因疫情尚未趨緩，擔憂返鄉人潮湧入傳統市集形成防疫破口，警方也針對各傳統市場派員執行疏導作為，維護連續假期交通順暢。
麻豆警分局交通組巡官莊東霖表示，分局將針對麻豆圓環五叉路口、麻豆交流道下及對麻豆區市三市場及市五市場，下營、六甲、隆田傳統菜市場加強交通疏導及防疫工作，對於不戴口罩民眾加強取締，以杜絕防疫破口，另市政府針對本次連假期間防疫工作秉持「四不一多」原則，希望市民不返鄉、不群聚、不移動、不排隊，採購多多利用宅配方式，以降低傳染風險。
分局長邱顯良說，疫情持續嚴峻，呼籲民眾盡量別返鄉群聚，配合政府防疫原則，開車上路一定要遵守交通安全規則，行車遵守速限行駛，精神飽滿再上路，切勿疲勞駕車、酒後駕車，有交通壅塞警方將即時連線警察廣播電臺，隨時提供轄區路況。
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