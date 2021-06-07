旱後大雨滯洪池水景重現 台南水博館生態更豐

台南地區連2天大雨，許多原本乾涸的水塘再度出現，山上花園水道博物館內的滯洪池水景重現，吸引不少鳥類前往覓食，在閉園期間生態更豐富。

台南市政府文化局長葉澤山今天表示，先前因台南地區雨量比往年同期少了許多，山上花園水道博物館園區內的種植的花草樹木受乾旱影響，有許多出現大量落葉情況，原本園區的滯洪池也許久不見池水。

葉澤山表示，花園區在日治時期是高爾夫球場所在地，這處滯洪池地勢相對低漥，但因園區土質屬於砂、礫石、黏土組成的堆積層，排水效果相當好，因此只有在豪大雨過後一段時間才看得到滯洪池樣貌，其他大部分時候，看起來就只是一處長滿草的凹地。

他說，館方因擔心雨後積水造成危險，特別在池子旁豎立了「水深危險」警告標誌，還曾被民眾質疑為何沒有水還要立牌子，這幾天大雨過後水池樣貌終於再次出現。

山上花園水道博物館工作人員表示，園區的風景在晴天、雨天有很大不同，一般遊客大多只看到晴天樣子，但雨天時滯洪池吸引不少鳥類前往棲息覓食，在暫時閉園休息期間內各種生態更豐富。