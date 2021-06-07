大雨過後 台南市區道路出現坑洞騎士摔倒受傷
受到梅雨鋒面影響，台南地區接連接下雨，今天上午7點多，安平區中華西路二段與安平路口的1處回填柏油路面出現破損坑洞，有3輛機車騎士忙著上班，行經後不慎摔落，人車倒地，其中2名騎士受輕傷送醫治療。
據了解，這起意外發生於今天上午約7點30分，位於台南市安平區中華西路2段，接近安平路口的回填路面，出現長約1公尺多、寬幾10公分的凹凸不平坑洞。
由於坑洞與路面有高低差距，當時行經的3輛機車騎士輾過該處坑洞時，先後失去重心、摔落路面。
轄區市警四分局員警獲報趕到現場，協助消防局救護，並將其中2名受輕傷騎士送到郭綜合醫院治療。
警方在肇事坑洞旁放置交通錐、提醒後方用路人車勿再踩入陷阱，同時通報市府工務局有關單位儘快前往修復回填。案發後，警方並對3名機車騎士製作詢問筆錄、調查釐清事故發生原因，3名機車騎士都表示，會向市府申請國家賠償。
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