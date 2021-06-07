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大雨過後 台南市區道路出現坑洞騎士摔倒受傷

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
受到大雨影響，台南市安平區安平區中華西路二段與安平路口柏油路面出現破損坑洞，有2名機車騎士行經後不慎摔落，人車倒地受輕傷送醫。圖／讀者提供
受到大雨影響，台南市安平區安平區中華西路二段與安平路口柏油路面出現破損坑洞，有2名機車騎士行經後不慎摔落，人車倒地受輕傷送醫。圖／讀者提供

受到梅雨鋒面影響，台南地區接連接下雨，今天上午7點多，安平區中華西路二段與安平路口的1處回填柏油路面出現破損坑洞，有3輛機車騎士忙著上班，行經後不慎摔落，人車倒地，其中2名騎士受輕傷送醫治療。

據了解，這起意外發生於今天上午約7點30分，位於台南市安平區中華西路2段，接近安平路口的回填路面，出現長約1公尺多、寬幾10公分的凹凸不平坑洞。

由於坑洞與路面有高低差距，當時行經的3輛機車騎士輾過該處坑洞時，先後失去重心、摔落路面。

轄區市警四分局員警獲報趕到現場，協助消防局救護，並將其中2名受輕傷騎士送到郭綜合醫院治療。

警方在肇事坑洞旁放置交通錐、提醒後方用路人車勿再踩入陷阱，同時通報市府工務局有關單位儘快前往修復回填。案發後，警方並對3名機車騎士製作詢問筆錄、調查釐清事故發生原因，3名機車騎士都表示，會向市府申請國家賠償。

機車騎士

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