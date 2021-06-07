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陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

降雨挹注台南水庫 2期作是否供灌待評估

中央社 / 台南7日電

台南3大主要水庫在此波雨勢中進水超過9000萬立方公尺，負責嘉南區農作灌溉的曾文與烏山頭水庫總蓄水量超過1億立方公尺，但今年第2期稻作可否順利供灌，還需再評估。

嘉南地區曾文與烏山頭水庫灌區今年第1期稻作因缺水停灌，近日水庫蓄水量回升，許多農民開始關心第2期稻作是否能順利施灌。

台南市長黃偉哲表示，這波雨勢雖為水庫帶來相當不錯的進水量，但第2期稻作的灌溉總用水約需2億立方公尺，就算把現在3大水庫的水全部拿來供灌也不夠，何況還要顧及日常的民生與產業用水，所以水情還是處於緊張狀況，民眾仍要節約用水。

經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，今天台南地區的雨勢趨緩，預估從5日開始的這波雨勢可為曾文、烏山頭、南化3座水庫帶來共超過9000萬立方公尺水量，若以台南市每天約90萬至100萬立方公尺用水量估計，等於挹注約3個月用水，如果今、明兩天山區還有雨勢，進水量可望再增加。

鄒漢貴表示，嘉南灌區第2期稻作灌溉總用水量預估為2億多立方公尺，目前曾文與烏山頭水庫合計蓄水量約1億1000萬立方公尺，是否可順利供灌還要看接下來的降雨及水庫蓄水狀況評估，因天氣變化因素太多，現在還沒有辦法判斷。

他說，這波雨勢已讓中部地區脫離「供5停2」限水措施，目前台南的水情燈號仍為代表減量供水的橙燈，是否可能調整為代表減壓供水的黃燈，則需要中央統一評估後才能決定。

南區水資源局今天上午10時的觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量6408萬立方公尺，蓄水率12.58%，烏山頭水庫蓄水量4760萬立方公尺，蓄水率60.58%，南化水庫蓄水量3930萬立方公尺，蓄水率43.2%。

南化水庫 曾文 水資源

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