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豪雨來襲 南市府提醒農漁畜產謹慎防範

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
近來強降雨頻傳，台南市政府農業局提供農漁畜牧業者防範措施，希望降低損失。圖／農業局提供
近來強降雨頻傳，台南市政府農業局提供農漁畜牧業者防範措施，希望降低損失。圖／農業局提供

近日全台天氣多變，強降雨可能對農漁畜產業造成危害，台南市政府農業局提供農漁畜牧業者防範措施，希望農漁民落實，以檢少損失。

台南麻豆區埤頭里文部分文旦園昨淹水，市長黃偉哲勘災時，除責由水利局研擬適當位置設置大型抽水站，水利局立即調動移動抽水機到埤頭里排除積水。

農業局今也提供提供農漁畜牧業者防範措施，水稻稻穀如尚未充實完畢，田間可以保持較高水位，降低瞬間強降雨對稻株衝擊，放晴後要立即排水，注意田區病蟲害；水稻若有倒伏，應速排乾田區積水，避免穗上發芽，已達成熟階段則速收割。

果樹方面：荔枝、芒果等已屆採收者，應速採收並妥善貯藏，配合市場需求供貨。龍眼、文旦柚等正值果實發育期，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，防止落果或枝條斷裂。

蔬菜方面：西瓜、絲瓜等瓜菜類應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受強風降雨搖動倒伏，並加強疏濬排水溝。

漁業方面：請漁民利用雨停空檔疏通排水設施，巡視水閘門維持正常啟用，檢修備用發電機正常運作，必要時塭堤加設防護網，留意短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化，及時採取因應措施。

畜牧方面：畜牧場應加強清疏排水系統，飼養於河川周邊畜禽業者應將畜禽趕入舍內避免流失，如有死廢畜禽應妥善處理並加強畜牧場消毒。

漁民 文旦 牧場

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