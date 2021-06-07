疫情衝擊職場 勞動部雲嘉南分署出書鼓勵民眾翻轉職涯

疫情嚴峻，許多人失業，勞動部雲嘉南分署推出「精彩職涯‧堅持MY WAY」，書中收錄15則兩年來分署輔導成功就業、引發共鳴個案故事，為讓更多人閱讀獲得鼓勵，這本上周出的書今天推出電子版，開放所有民眾點閱分享，網址https://reurl.cc/ZGQKdl。

分署長劉邦棟說，希望透過這些生命故事的呈現能轉化為正向陪伴的力量，給民眾多一些激勵與感動，進而運用勞動部資源，找到正確的職涯方向。

他說，書中介紹的真實案例故事，每篇都是精彩的人生經驗，也成為分署同仁感動服務的日常，在案例身上看見用心與奮鬥不懈的積極態度，例如有資遣工程師轉戰太陽能當老闆、新住民賣手工干貝醬成功創業、8年級青年多元就業翻轉偏鄉、暖老闆進用5成中高齡員工，還有7年級會計轉行寵物美容師等故事都讓人印象深刻

「我們希望做一本讓大家看完願意分享的刊物」，劉邦棟說，這些看似平常卻又不凡的生命故事，希望帶給正在努力的朋友最真實的激勵與感動，也透過他們心路歷程的分享，讓還沒找到職涯方向的民眾有個借鏡參考，鼓勵大家保持希望、進而翻轉職涯。