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疫情衝擊職場 勞動部雲嘉南分署出書鼓勵民眾翻轉職涯

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「精彩職涯‧堅持MY WAY」電子書歡迎民眾閱覽並分享。記者周宗禎／翻攝
「精彩職涯‧堅持MY WAY」電子書歡迎民眾閱覽並分享。記者周宗禎／翻攝

疫情嚴峻，許多人失業，勞動部雲嘉南分署推出「精彩職涯‧堅持MY WAY」，書中收錄15則兩年來分署輔導成功就業、引發共鳴個案故事，為讓更多人閱讀獲得鼓勵，這本上周出的書今天推出電子版，開放所有民眾點閱分享，網址https://reurl.cc/ZGQKdl。

分署長劉邦棟說，希望透過這些生命故事的呈現能轉化為正向陪伴的力量，給民眾多一些激勵與感動，進而運用勞動部資源，找到正確的職涯方向。

他說，書中介紹的真實案例故事，每篇都是精彩的人生經驗，也成為分署同仁感動服務的日常，在案例身上看見用心與奮鬥不懈的積極態度，例如有資遣工程師轉戰太陽能當老闆、新住民賣手工干貝醬成功創業、8年級青年多元就業翻轉偏鄉、暖老闆進用5成中高齡員工，還有7年級會計轉行寵物美容師等故事都讓人印象深刻

「我們希望做一本讓大家看完願意分享的刊物」，劉邦棟說，這些看似平常卻又不凡的生命故事，希望帶給正在努力的朋友最真實的激勵與感動，也透過他們心路歷程的分享，讓還沒找到職涯方向的民眾有個借鏡參考，鼓勵大家保持希望、進而翻轉職涯。

劉邦棟強調，人生有大半時間在職場中渡過，疫情影響，職涯規劃更顯重要，了解自己的興趣、專長與目標，提早做好準備，才不會在職場中迷路，民眾有職訓、就業、技能檢定或創業輔導等需求，可上分署官網或電06-6985945詢問。

「精彩職涯‧堅持MY WAY」電子書歡迎民眾閱覽並分享。記者周宗禎／翻攝
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職涯 勞動部 疫情

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