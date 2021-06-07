後壁都市計畫通盤檢討 內政部都委會審議通過

台南市政府都發局今天表示，後壁區都市計畫第四次通盤檢討，已於上月經內政部都委會審議通過，依內政部都委會決議，近日將辦理公開展覽作業。

都發局上午發布新聞稿指出，後壁區都市計畫面積約149.45公頃，自民國61年發布實施迄今，歷經三次通盤檢討，前次通盤檢討於民90年發布實施，已屆檢討年限，依法啟動第四次通盤檢討作業。

市府都發局長莊德樑表示，後壁都市計畫區位於後壁火車站東側，面積約149.45公頃，本次以市長黃偉哲加速大台南區域均衡治理策略為目標，一併解決長久以來公共設施保留地問題及重新製作計畫圖。

都發局指出，本次通盤檢討配合後壁黃家古厝公告古蹟範圍變更為保存區；並檢討計畫區西南側甲種工業區為乙種工業區，以配合都市計畫整體發展定位及避免污染周邊農地。

考量現況使用及區位因素，配合發展需求，將夾雜於鐵路及都市計畫工業區間非都市土地納入都市計畫範圍，作為未來發展腹地。本次檢討亦針對計畫區內已無使用需求的市場用地及部分道路系統(含囊底路)提出土地活化方案。