運用圖像執法 安平警降低交通事故

為有效防制交通事故發生，台南市警四分局今天利用「事故斑點圖」及「執法斑點圖」交叉比對，分析5月發生肇事熱點路段，再針對該熱點事故態樣，加強各項防制性交通執法，事前於「分局臉書」公吿執法路段，以期降低交通事故發生率。

警方分析安平地區5月發生肇事熱點路段大多集中安平路、安北路、育平路、永華路及中華西路段等處所路段，事故態樣分析，則集中於「轉彎車未讓直行車、未注意車前狀況與闖紅燈」等主要肇事因素。

交通組說，警方運用圖像分析，列為未來事故熱點處所，加強取締闖紅燈及紅燈右轉、機車未依兩段式左轉及違規超速等交通執法，並適時修正執法作為，以達到降低交通事故發生率為最終目的。