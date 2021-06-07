運用圖像執法 安平警降低交通事故
為有效防制交通事故發生，台南市警四分局今天利用「事故斑點圖」及「執法斑點圖」交叉比對，分析5月發生肇事熱點路段，再針對該熱點事故態樣，加強各項防制性交通執法，事前於「分局臉書」公吿執法路段，以期降低交通事故發生率。
警方分析安平地區5月發生肇事熱點路段大多集中安平路、安北路、育平路、永華路及中華西路段等處所路段，事故態樣分析，則集中於「轉彎車未讓直行車、未注意車前狀況與闖紅燈」等主要肇事因素。
交通組說，警方運用圖像分析，列為未來事故熱點處所，加強取締闖紅燈及紅燈右轉、機車未依兩段式左轉及違規超速等交通執法，並適時修正執法作為，以達到降低交通事故發生率為最終目的。
分局長甘炎民表示，「圖像運用」模式是將交通事故與執法熱點呈現是精進交通管理措施之一，每3個月進行滾動式檢討，統計交通事故增減狀況，並機動性調整執法路段，以保障市民行的安全。
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