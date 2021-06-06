連日降雨傳農損 雲林縣府：放晴後農作物損傷恐更明顯

連日降雨，雲林西螺、二崙地區葉菜類受持續降雨、積水未退影響，初估損失近2、3成，另多處也傳出玉米、稻米有倒伏情形，縣長張麗善今天下午緊急勘災，另包含木瓜、珍珠番石榴、香蕉、鳳梨、芒果、絲瓜及洋香瓜等作物也可能受豪雨影響而有水傷、裂果或疫病，籲請農民多加留意，現階段已啟動各地方公所人員展開災損調查。

張麗善今和農業處長吳芳銘、水利處長許宏博、地政處長黃凱達及工務處副處長廖政彥，與縣議員李明哲、廖偉晴、西螺農會總幹事廖錦富等人，前往西螺勘查蔬菜和稻米受損災情。

吳芳銘表示，雲林短期葉菜類先前因學校停課與活動停辦，需求減少，當時即有部分農民選擇耕鋤或暫時停耕應對，市場供應量因需求降低而有所減，市場價格略漲，不過近日受雨勢影響，低窪田區災損約2成，而部分菜農從上周豪雨過後恢復耕作，這批葉菜可望於20日內陸續採收，供應市場需求。

另西螺、虎尾、土庫、元長、北港等地發生稻米倒伏情形，落花生目前雖已採收3成，但北港、水林、元長等部分區域也有傳出致災狀況，吳芳銘說，一期作多種植在地勢較高地區，受這波雨勢影響，目前初估有30公頃浸水，若持續降雨，恐導致爛莢減產，此外玉米也有20公頃倒伏。

吳芳銘指出，相關災損統計已請公所人員調查中，不過待天氣放晴、日後高溫，農損情形恐更明顯，提醒農民未來一周需特別留意，並做好田間管理與病蟲害防治，凡有災損相關情形，請農民主動拍照或錄影存證，並向公所申報。