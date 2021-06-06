快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

積水不退麻豆文旦園部分泡水 市府將增設大型抽水站

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲前往麻豆區埤頭里視察積水情形，將請水利局研擬適當位置設置大型抽水站。圖／水利局提供
台南市長黃偉哲前往麻豆區埤頭里視察積水情形，將請水利局研擬適當位置設置大型抽水站。圖／水利局提供

南台灣豪大雨發威，不過瞬間強降雨也傳出零星災情，麻豆部分文旦園因地勢低窪仍泡在水中，眼見積水不退，柚農憂心忡忡，台南市長下午勘災後，將請水利局研擬適當位置設置大型抽水站，避免未來重覆致災。

麻豆區這次24小時內降雨逾300毫米，郊區埤頭、苓子林及北勢里農田本來地勢就相對低窪，今傳出部分文旦園泡在水中，下午各地積水漸退，文旦園卻積水依舊，柚農憂心文旦樹浸泡不保，市議員陳秋宏獲知後要求市府設法解決。

黃偉哲下午主持防疫直播記者會後，趕往埤頭永安宮前聽取水利局報告，要求水利局加速於一日內將積水抽除，另為有效改善柚子園積水問題，請水利局研擬適當位置設置大型抽水站，避免未來重複致災，

李姓柚農說，他的文旦園位於麻豆北勢里，鄰近北勢國小，附近農田都靠東北勢大排，每次豪雨宣洩不及常淹沒農田，為此常擔心睡不著。

水利局表示，本次強降雨事件麻豆區主要災情有高速公路涵洞(南57 線、小埤機車道、東西平寮聯絡道路)、苓子林部落、北勢國小等處，造成積淹水原因主要是強降雨集中宣洩不及所致，這些淹水地區均屬地勢相對低窪處，積雨水無法重力排出需藉由機械抽排，所幸雨勢漸歇均已陸續退水，僅剩柚子園尚仍持續增派機組抽排宣洩。

部分文旦園因地勢低窪大雨宣洩不及，文旦樹浸泡其中。圖／讀者提供
部分文旦園因地勢低窪大雨宣洩不及，文旦樹浸泡其中。圖／讀者提供

文旦 淹水

相關新聞

端午連假憂出現防疫破口 警加強交通疏導及市場防疫

端午連假將至，台南警方今天宣布，將自11日下午起至6月14日投入警力，針對車流量較大的交流道加強交通疏導；另因疫情尚未趨...

嘉市街友「罩」不住 憂成防疫破口

嘉義市政府已封鎖全市公園內的涼亭，民眾發現有數名街友夜間在公園其他長椅睡覺，口罩都拉下，嘉義火車站前地下道也有街友休息未...

雲林古坑3處坍方 台南易淹區戒備

雲嘉山區前晚開始下大雨，雲林古坑149甲、158甲等三處邊坡坍方，交通中斷幸無人車損傷，昨傍晚搶通。義縣梅山等3鄉3小時...

嘉縣泡茶群聚再增一人確診 採陽轉陰幸已隔離無足跡

中央疫情指揮中心今天公佈嘉義縣新增1位COVID-19確診案例，編號11541的73歲男性，為大林泡茶案延伸的家庭群聚案...

日本腦炎進入流行高峰 台南出現今年第一個病例

目前是日本腦炎的流行高峰期，台南市出現今年首例，為全國第3例，為50多歲的男性，家住歸仁區，5月23日出現反覆高燒等症狀...

3大水庫進帳逾7000萬噸 台南解除三級開設

梅雨滯留鋒面減弱北移，氣象局已解除台南大雨特報，台南市政府水利局今表示，這波鋒面，為台南烏山頭、曾文、南化3大水庫進帳逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。