積水不退麻豆文旦園部分泡水 市府將增設大型抽水站

南台灣豪大雨發威，不過瞬間強降雨也傳出零星災情，麻豆部分文旦園因地勢低窪仍泡在水中，眼見積水不退，柚農憂心忡忡，台南市長下午勘災後，將請水利局研擬適當位置設置大型抽水站，避免未來重覆致災。

麻豆區這次24小時內降雨逾300毫米，郊區埤頭、苓子林及北勢里農田本來地勢就相對低窪，今傳出部分文旦園泡在水中，下午各地積水漸退，文旦園卻積水依舊，柚農憂心文旦樹浸泡不保，市議員陳秋宏獲知後要求市府設法解決。

黃偉哲下午主持防疫直播記者會後，趕往埤頭永安宮前聽取水利局報告，要求水利局加速於一日內將積水抽除，另為有效改善柚子園積水問題，請水利局研擬適當位置設置大型抽水站，避免未來重複致災，

李姓柚農說，他的文旦園位於麻豆北勢里，鄰近北勢國小，附近農田都靠東北勢大排，每次豪雨宣洩不及常淹沒農田，為此常擔心睡不著。